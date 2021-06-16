Персональний лист для Зеленського опинився у розпорядженні ЗМІ. Звернення до українського президента спрямували 15 червня.
До речі Вб'ють судову реформу, – Венеційська комісія виступила проти планів Верховної Ради
Дипломати мають побоювання
Лист послів Зеленському не містить жорсткої критики і є спробою нового підходу для того, щоб переконати президента. Звернення начебто не містить критичних зауважень чи попереджень про проблеми: натомість заповнений компліментами та описом переваг, які чекають на Україну.
Дипломати начебто мають відчуття небезпеки того, що нардепи ухвалять один із законів у нормальному вигляді, а Вищу раду правосуддя спробують зробити "ручною".
Як зазначають ЗМІ, в листі послів окремий блок присвячений переконанню Зеленського у тому, що без одночасної реформи двох органів спроба зробити судову систему чесною знову "завалиться".
Судова реформа в Україні: головне
- Венеційська комісія 5 травня оприлюднила терміновий висновок щодо законопроєкту Володимира Зеленського про конкурсний добір та перевірку членів української Вищої ради правосуддя.
- Орган розкритикував підготовлені Верховною Радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". Ухвалений документ, на думку голови комісії Джанні Букіккіо, може вбити судову реформу.
- Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.
- Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас висловив сподівання, що Україна дослухається до висновку комісії.