Про це заявив глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія у дії".

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Букіккіо зауважив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування.

Створення нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів – термінова задача. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС,

– наголосив Джанні Букіккіо.

Також він констатував, що закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії.

Зверніть увагу! Мовиться про редакцію, ухвалену комітетом, наразі законопроєкт ще не виносився на голосування.

Водночас глава Венеційської комісії підкреслив, що склад Вищої ради правосуддя мають переглянути до того, як йому довірять призначення ВККС. Саме це, за його словами, є головною умовою успішної судової реформи. В іншому випадку – вона буде приречена.