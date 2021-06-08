Об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции "Демократия в действии".
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Букиккио отметил, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судебного самоуправления.
Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей – срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган – конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС,
– подчеркнул Джанни Букиккио.
Также он констатировал, что закон 3711-д в том виде, что одобрен ко второму чтению, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
В то же время глава Венецианской комиссии подчеркнул, что состав Высшего совета правосудия должны пересмотреть до того, как ему доверят назначение ВККС. Именно это, по его словам, является главным условием успешной судебной реформы. В противном случае – она будет обречена.