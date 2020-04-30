15:27
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Рада будет рассматривать "антиколомойский" закон по спецпроцедуре

      - Читати новину українською
      "Антиколомойский" закон будут рассматривать по спецпроцедуре
      "Антиколомойский" закон будут рассматривать по спецпроцедуре / Фото 24 канала

      Народные депутаты проголосовали за то, чтобы рассмотреть во втором чтении "банковский" закон по специальной процедуре. Применять ее будут через поданные 16 тысяч правок в законопроект после принятия в первом чтении.

      За соответствующее предложение проголосовали 255 нардепов, пишет 24 канал. Перед голосованием за это предложение возле президиума произошла потасовка.

      Накануне Зеленский подписал законопроект о "поправочном спаме": что он предусматривает

      Предложение о рассмотрении этого закона по спецпроцедуре выдвинули 153 депутата.

      Голосование пытались заблокировать. В частности, народные депутаты от "Европейской солидарности" вступили в перепалку со спикером Дмитрием Разумковым и его заместителем Русланом Стефанчуком.

      Сутичка
      Депутаты заблокировали президиум с требованием снять предложение с голосования / Скриншот из видео

      Руководство парламента на повышенных тонах просило покинуть президиум и не нарушать карантина. В частности, некоторые депутаты были без масок.

      В президиум поднялся и бывший президент Петр Порошенко.

      Предложение о рассмотрении этого закона по спецпроцедуре выдвинули 153 депутата, а большинство – поддержало.

      Финансовый комитет в течение нескольких дней объединит правки и сведет в таблицу, и уже в таком виде депутаты будут голосовать за "банковский" закон во втором чтении. Чтобы применить спецпроцедуру, на прошлом заседании Верховной Рады депутаты одобрили изменения в регламент.

      "Антиколомойский" закон и поправочный спам: коротко

      • Его полное название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он предусматривает, что владельцы и бившие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
         
      • Законопроект является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
         
      • В первом чтении законопроект одобрили 16 апреля. Спустя нардепы, которых связывают с Игорем Коломойским, подали более 16 тысяч правок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке.
         
      • На предыдущем заседании депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Один из его пунктов касается количества правок. Следовательно, обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием, можно только с процедурными решениями парламента.

      Что известно о представлении тысяч правок?В "антиколомойский" законопроект подали более 16 тысяч правок. Такое количество правок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины. Наибольшее количество из них внесли Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк (оба из "Слуги народа"), Антон Поляков (внефракционный), Ирина Констанкевич и Тарас Батенко (оба из группы "За будущее").

      Ранее более 4 тысяч правок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Деньги Транш МВФ МВФ Банки Игорь Коломойский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Наша непредсказуемая реальность, или Что будет через год?
      сегодня , 14:30 Наша непредсказуемая реальность, или Что будет через год?
      Павло Казарін