Рада будет рассматривать "антиколомойский" закон по спецпроцедуре

Народные депутаты проголосовали за то, чтобы рассмотреть во втором чтении "банковский" закон по специальной процедуре. Применять ее будут через поданные 16 тысяч правок в законопроект после принятия в первом чтении.

За соответствующее предложение проголосовали 255 нардепов, пишет 24 канал. Перед голосованием за это предложение возле президиума произошла потасовка.

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Предложение о рассмотрении этого закона по спецпроцедуре выдвинули 153 депутата.

Голосование пытались заблокировать. В частности, народные депутаты от "Европейской солидарности" вступили в перепалку со спикером Дмитрием Разумковым и его заместителем Русланом Стефанчуком.



Депутаты заблокировали президиум с требованием снять предложение с голосования / Скриншот из видео

Руководство парламента на повышенных тонах просило покинуть президиум и не нарушать карантина. В частности, некоторые депутаты были без масок.

В президиум поднялся и бывший президент Петр Порошенко.

Предложение о рассмотрении этого закона по спецпроцедуре выдвинули 153 депутата, а большинство – поддержало.

Финансовый комитет в течение нескольких дней объединит правки и сведет в таблицу, и уже в таком виде депутаты будут голосовать за "банковский" закон во втором чтении. Чтобы применить спецпроцедуру, на прошлом заседании Верховной Рады депутаты одобрили изменения в регламент.

"Антиколомойский" закон и поправочный спам: коротко

Его полное название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он предусматривает, что владельцы и бившие владельцы банка , интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме .



, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, . Законопроект является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.



В первом чтении законопроект одобрили 16 апреля. Спустя нардепы, которых связывают с Игорем Коломойским, подали более 16 тысяч правок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке.



На предыдущем заседании депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Один из его пунктов касается количества правок. Следовательно, обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием, можно только с процедурными решениями парламента.

Что известно о представлении тысяч правок?В "антиколомойский" законопроект подали более 16 тысяч правок. Такое количество правок – рекорд за все время работы Верховной Рады Украины. Наибольшее количество из них внесли Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк (оба из "Слуги народа"), Антон Поляков (внефракционный), Ирина Констанкевич и Тарас Батенко (оба из группы "За будущее").



Ранее более 4 тысяч правок депутаты подали в законопроект об открытии рынка земли. Из-за этого рассмотрение затянулось на несколько месяцев.