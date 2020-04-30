Рада розглядатиме "антиколомойський" закон за спецпроцедурою
Народні депутати проголосували за те, щоб розглянути у другому читанні "банківський" закон за спеціальною процедурою. Застосовуваватимуть її через подані 16 тисяч правок до законопроєкту після ухвалення у першому читанні.
За відповідну пропозицію віддали голоси "за" 255 нардепів, пише 24 канал. Перед голосуванням за цю пропозицію біля президії відбулася сутичка.
Напередодні Зеленський підписав законопроєкт про "поправочний спам": що він передбачає
Голосування намагалися заблокувати. Зокрема, народні депутати від "Європейської солідарності" вступили у перепалку зі спікером Дмитром Разумковим і його заступником Русланом Стефанчуком.
Депутати заблокували президію з вимогою зняти пропозицію з голосування / Скриншот з відео
Керівництво парламенту на підвищених тонах просило покинути президію і не порушувати карантину. Зокрема, деякі депутати не мали вдягнутих масок та загалом порушували соціальну дистанцію.
До президії піднявся і колишній президент Петро Порошенко.
Пропозицію про розгляд цього закону за спецпроцедурою висунули 153 депутати, а більшість – підтримала.
Фінансовий комітет протягом декількох днів об'єднає правки і зведе в таблицю, і вже в такому вигляді депутати голосуватимуть за "банківський" закон у другому читанні. Аби застосувати спецпроцедуру, на минулому засіданні Верховної Ради депутати схвалили зміни до регламенту.
"Антиколомойський" закон і поправковий спам: коротко
- Повністю він називається "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Він передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
- Законопроєкт є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.
- У першому читанні законопроєкт схвалили 16 квітня. Опісля нардепи, яких пов'язують із Ігорем Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці.
- На попередньому засіданні депутати ухвалили законопроєкт "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Один з його пунктів стосується кількості правок. Відтак, обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням, можна тільки за процедурними рішеннями парламенту.
Що відомо про подання тисяч правок?До "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи Верховної Ради України. Найбільшу кількість з них внесли Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє зі "Слуги народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи "За майбутнє").
Раніше понад 4 тисячі правок депутати подали до законопроєкту про відкриття ринку землі. Через це розгляд затягнувся на декілька місяців.