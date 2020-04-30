Рада розглядатиме "антиколомойський" закон за спецпроцедурою

Народні депутати проголосували за те, щоб розглянути у другому читанні "банківський" закон за спеціальною процедурою. Застосовуваватимуть її через подані 16 тисяч правок до законопроєкту після ухвалення у першому читанні.

За відповідну пропозицію віддали голоси "за" 255 нардепів, пише 24 канал. Перед голосуванням за цю пропозицію біля президії відбулася сутичка.

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Голосування намагалися заблокувати. Зокрема, народні депутати від "Європейської солідарності" вступили у перепалку зі спікером Дмитром Разумковим і його заступником Русланом Стефанчуком.



Депутати заблокували президію з вимогою зняти пропозицію з голосування / Скриншот з відео

Керівництво парламенту на підвищених тонах просило покинути президію і не порушувати карантину. Зокрема, деякі депутати не мали вдягнутих масок та загалом порушували соціальну дистанцію.

До президії піднявся і колишній президент Петро Порошенко.

Пропозицію про розгляд цього закону за спецпроцедурою висунули 153 депутати, а більшість – підтримала.

Фінансовий комітет протягом декількох днів об'єднає правки і зведе в таблицю, і вже в такому вигляді депутати голосуватимуть за "банківський" закон у другому читанні. Аби застосувати спецпроцедуру, на минулому засіданні Верховної Ради депутати схвалили зміни до регламенту.

"Антиколомойський" закон і поправковий спам: коротко

Повністю він називається "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Він передбачає, що власники й ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Законопроєкт є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

У першому читанні законопроєкт схвалили 16 квітня. Опісля нардепи, яких пов'язують із Ігорем Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці.



На попередньому засіданні депутати ухвалили законопроєкт "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Один з його пунктів стосується кількості правок. Відтак, обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з подальшим голосуванням, можна т ільки за процедурними рішеннями парламенту.

Що відомо про подання тисяч правок?До "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи Верховної Ради України. Найбільшу кількість з них внесли Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє зі "Слуги народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи "За майбутнє").



Раніше понад 4 тисячі правок депутати подали до законопроєкту про відкриття ринку землі. Через це розгляд затягнувся на декілька місяців.