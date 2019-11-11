Рада готовит закон о видах и механизмах референдума в Украине, – Зеленский

Верховная Рада разрабатывает законопроект, в котором будет четко прописана процедура референдума в Украине и его виды.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении по поводу внедрения рынка земли.

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В ближайшее время Рада разработает и примет закон, где установит виды и механизмы референдума. Это наконец даст право украинцам решать судьбу важного для них вопросы,

– подчеркнул президент.

По его словам, на референдум точно вынесут вопрос о продаже украинской земли гражданам других стран.

"Иностранцы получат право покупать земельные участки исключительно, если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме", – добавил Зеленский.

Что такое референдум?Референдум – принятие конституционных, законодательных, внешне- или внутриполитических вопросов народом. Проводится путем всенародного голосования.



В Украине проводились лишь два референдума – в 1991 году о провозглашении Независимости и в 2000-м о реформе государственного управления (депутатской неприкосновенности, дополнительных основаниях для роспуска Рады, уменьшении количества депутатов до 300 и двухпалатном парламенте).

Когда могут принять закон о референдуме?

Председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее рассказал, что народные депутаты активно работают над созданием законопроекта о народовластии. Именно он и будет предусматривать процедуру проведения референдума в Украине. По словам Корниенко, законопроект может быть готовым еще до конца 2019 года.

Какие вопросы могут вынести на референдум в Украине?

Президент Владимир Зеленский и его команда после победы на выборах начали часто говорить о вероятности проведения референдумов в Украине.

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Из-за одного из таких заявлений даже произошел немалый скандал. Так, 22 мая глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум. Сам глава государства впоследствии это отрицал.

За время руководства Украиной Зеленский и его команда говорили о вероятности проведения таких референдумов: