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      Рада готує закон про види та механізми референдуму в Україні, – Зеленський

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      Зеленський заявив про підготовку законопроєкту про референдум в Україні
      Зеленський заявив про підготовку законопроєкту про референдум в Україні / Getty images

      Верховна Рада розробляє законопроєкт, в якому буде чітко прописана процедура проведення референдуму в Україні та його види.

      Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з приводу впровадження ринку землі.

      Читайте також: Тільки українці зможуть купувати землю, – заява Зеленського про ринок землі

      Найближчим часом Рада розробить і прийме закон, де встановить види і механізми референдуму. Це нарешті надасть право українцям вирішувати долю важливого для них питання,
      – наголосив президент.

      За його словами, на референдум точно винесуть питання щодо продажу української землі громадянам інших країн.

      "Іноземці отримають право купляти земельні ділянки виключно, якщо на це дасть згоду український народ на всеукраїнському референдумі, – додав Зеленський.

       

      Що таке референдум?Референдум – ухвалення конституційних, законодавчих, зовнішньо- або внутрішньополітичних питань народом. Проводиться шляхом всенародного голосування.

      В Україні проводилися лише два референдуми – у 1991 році щодо проголошення Незалежності та у 2000-му про реформу державного управління (депутатську недоторканність, додаткові підстави для розпуску Ради, зменшення кількості депутатів до 300 та двопалатний парламент).

      Коли можуть прийняти закон про референдум?

      Голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше розповів, що народні депутати активно працюють над створенням законопроєкту про народовладдя. Саме він і передбачатиме процедуру проведення референдуму в Україні. За словами Корнієнка, законопроєкт може бути готовим ще до кінця 2019 року.

      Які питання можуть винести на референдум в Україні?

      Президент Володимир Зеленський та його команда після перемоги на виборах почали часто говорити про ймовірність проведення референдумів в Україні.  

      Важливо: Представник Зеленського розповів, які механізми референдумів вони планують запровадити

      Через одну із таких заяв навіть здійснився чималий скандал. Так, 22 травня голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що команда Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум. Сам глава держави згодом це заперечив.

      За час керівництва Україною Зеленський та його команда говорили про ймовірність проведення таких референдумів:

      • щодо підтримки вступу України до НАТО та ЄС,
      • про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області,
      • щодо перейменування населених пунктів (місцеві референдуми).
      • щодо продажу української землі іноземцям.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Володимир Зеленський Верховна Рада Референдум Ринок землі
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