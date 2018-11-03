11:27
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Рада может принять госбюджет Украины уже 22 ноября

      8 Читати новину українською
      Рада может принять госбюджет Украины уже 22 ноября
      Рада может принять госбюджет Украины уже 22 ноября / news.dtkt.ua

      Верховная рада может принять во втором чтении главную смету страны уже 22 ноября. Выводы и предложения народных депутатов относительно проекта госбюджета Украины на 2019 год Кабинет Министров уже получил.

      Об этом заявил министр Кабімену министров Александр Саенко, говорится на сайте правительства.

      Читайте также: В Киев едут эксперты МВФ для консультаций по госбюджету-2019

      Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения от народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без каких-либо проблем с финансированием,
      – сказал он.

      Министр также отметил, что прежде всего госбюджет-2019 предусматривает осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат, перерасчет пенсий военнослужащих, "это бюджет армии и вопрос субсидий".

      Напомним, 18 октября народные избранники поддержали проект бюджета на 2019 год в первом чтении. Также они хотят готовить показатели сметы на 3 года вперед.

      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет-2019 Бюджет Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Это языковой патруль, расстрелять: соцсети обсуждают новые законопроекты о языке
       23 января 2017 , 13:35 1
      Что будет, если не платить штрафы за нарушение ПДД
       8 августа , 13:30
      Владимир Омелян дал ответ "евробляхерам": Видео
       19 сентября , 11:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук