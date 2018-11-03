Рада может принять госбюджет Украины уже 22 ноября
Верховная рада может принять во втором чтении главную смету страны уже 22 ноября. Выводы и предложения народных депутатов относительно проекта госбюджета Украины на 2019 год Кабинет Министров уже получил.
Об этом заявил министр Кабімену министров Александр Саенко, говорится на сайте правительства.
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Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения от народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без каких-либо проблем с финансированием,
– сказал он.
Министр также отметил, что прежде всего госбюджет-2019 предусматривает осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат, перерасчет пенсий военнослужащих, "это бюджет армии и вопрос субсидий".
Напомним, 18 октября народные избранники поддержали проект бюджета на 2019 год в первом чтении. Также они хотят готовить показатели сметы на 3 года вперед.
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