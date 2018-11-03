Рада може ухвалити держбюджет України вже 22 листопада

Верховна рада може ухвалити у другому читанні головний кошторис країни вже 22 листопада. Висновки і пропозиції народних депутатів щодо проекту держбюджету України на 2019 рік Кабінет Міністрів уже отримав.

Про це заявив міністр Кабімену міністрів Олександр Саєнко, йдеться на сайті уряду.

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Ми отримали вже попереднє схвалення проекту держбюджету Верховною Радою, отримали висновки й пропозиції від народних депутатів. Найближчим часом він буде внесений у парламент до другого читання. 22 листопада ми маємо всі шанси на те, щоб державний бюджет на наступний рік був ухвалений і ми нормально, планово вступили в новий рік без жодних проблем із фінансуванням,

– сказав він.

Міністр також зазначив, що передусім держбюджет-2019 передбачає осучаснення пенсій, підвищення пенсійних виплат, перерахунок пенсій військовослужбовців, "це бюджет армії і питання субсидій".

Нагадаємо, що 18 жовтня народні обранці підтримали проект бюджету на 2019 рік у першому читанні. Також вони хочуть готувати показники кошторису на 3 роки вперед.