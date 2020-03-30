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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Рада не будет собираться не очередные заседания в течение карантина

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      Верховная Рада 30 марта внесла изменения в календарный план сессии / Getty Images

      Верховная Рада 30 марта внесла изменения в календарный план сессии. Так, в течение действия карантина Рада будет работать только в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). Проект постановления поддержали 320 депутатов.

      Соответствующие изменения Рада внесла проектом постановления №3278 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

      К теме Рада разрешила заседать комитетам в режиме видеоконференции

      "Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины (...), предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, и до его отмены Верховная Рада Украины работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", – говорится в постановлении.

      Также этим постановлением отменили пункт №2 предыдущего постановления. Этот пункт предусматривал, что глава парламента мог созвать заседание Рады во время карантина для решения неотложных вопросов.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости политики Законодательство
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