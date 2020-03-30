Рада не будет собираться не очередные заседания в течение карантина
Верховная Рада 30 марта внесла изменения в календарный план сессии. Так, в течение действия карантина Рада будет работать только в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). Проект постановления поддержали 320 депутатов.
Соответствующие изменения Рада внесла проектом постановления №3278 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".
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"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины (...), предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, и до его отмены Верховная Рада Украины работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", – говорится в постановлении.
Также этим постановлением отменили пункт №2 предыдущего постановления. Этот пункт предусматривал, что глава парламента мог созвать заседание Рады во время карантина для решения неотложных вопросов.
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