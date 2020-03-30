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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантину

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      Верховна Рада 30 березня внесла зміни до календарного плану сесії / Getty Images

      Верховна Рада 30 березня внесла зміни до календарного плану сесії. Так, протягом дії карантину Рада працюватиме тільки в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Проєкт постанови підтримали 320 депутатів.

      Відповідні зміни Рада внесла проєктом постанови №3278 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

      До теми Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції

      "Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України (…), передбачивши, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, і до його відміни Верховна Рада України працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", – мовиться у постанові.

      Також цією постановою скасували пункт №2 попередньої постанови. Цей пункт передбачав, що голова парламенту міг скликати засідання Ради під час карантину задля вирішення невідкладних питань.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Новини політики Законодавство
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