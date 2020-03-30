Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантину

Верховна Рада 30 березня внесла зміни до календарного плану сесії. Так, протягом дії карантину Рада працюватиме тільки в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Проєкт постанови підтримали 320 депутатів.

Відповідні зміни Рада внесла проєктом постанови №3278 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".

До теми Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції

"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України (…), передбачивши, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, і до його відміни Верховна Рада України працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", – мовиться у постанові.

Також цією постановою скасували пункт №2 попередньої постанови. Цей пункт передбачав, що голова парламенту міг скликати засідання Ради під час карантину задля вирішення невідкладних питань.