Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантину
Верховна Рада 30 березня внесла зміни до календарного плану сесії. Так, протягом дії карантину Рада працюватиме тільки в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Проєкт постанови підтримали 320 депутатів.
Відповідні зміни Рада внесла проєктом постанови №3278 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні".
До теми Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції
"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України (…), передбачивши, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, і до його відміни Верховна Рада України працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", – мовиться у постанові.
Також цією постановою скасували пункт №2 попередньої постанови. Цей пункт передбачав, що голова парламенту міг скликати засідання Ради під час карантину задля вирішення невідкладних питань.
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