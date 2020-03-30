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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рада дозволила засідати комітетам у режимі відеоконференції

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      Комітети Ради проводитимуть засідання в режимі відеоконференції через карантин / radiosvoboda.org

      Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня змінила закон і дозволила проводити засідання комітетів парламенту в режимі відеоконференції. Це пов’язано з карантином, введеним в Україні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

      Повна назва схваленого законопроєкту №3277 – "Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України". Свої голоси "за" віддали 319 нардепів.

      Дізнайтеся що ще розгляне Рада на засіданні 30 березня

      У пояснювальній записці до документа зазначено, що для запобігання поширенню коронавірусу Кабмін встановив карантин на всій території України.

      За такої ситуації комітети Верховної Ради перебувають в обставинах, що вимагають одночасно з парламентом оперативного реагування на поточну ситуацію. Відтак – організовувати свою роботу у спосіб, що дозволить забезпечувати дотримання карантинних заходів, спрямованих на обмеження соціальних контактів, пишуть автори законопроєкту.

      Поданий законопроєкт спрямовано на встановлення законодавчої основи забезпечення безперервного функціонування комітетів Верховної Ради України в умовах встановлення карантину,
      – мовиться в пояснювальній записці документа.

      У документі уточнили, що законопроєкт передбачає особливості організації роботи органів Ради в умовах карантину шляхом проведення засідань комітетів парламенту в режимі відеоконференції.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Законодавство
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