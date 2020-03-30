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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Рада разрешила заседать комитетам в режиме видеоконференции

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      Комитеты Рады будут проводить заседания в режиме видеоконференции из-за карантина / radiosvoboda.org

      Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта изменила закон и позволила проводить заседания комитетов парламента в режиме видеоконференции. Это связано с карантином, введенным в Украине, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Полное название одобренного законопроекта №3277 – "О внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины". Свои голоса "за" отдали 319 нардепов.

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      В пояснительной записке к документу указано, что для предотвращения распространения коронавируса Кабмин установил карантин на всей территории Украины.

      В такой ситуации комитеты Верховной Рады находятся в обстоятельствах, требующих одновременно с парламентом оперативного реагирования на текущую ситуацию. Затем – организовывать свою работу таким образом, что позволит обеспечивать соблюдение карантинных мероприятий, направленных на ограничение социальных контактов, пишут авторы законопроекта.

      Представленный законопроект направлен на установление законодательной основы обеспечения непрерывного функционирования комитетов Верховной Рады Украины в условиях установления карантина,
      – говорится в пояснительной записке документа.

      В документе уточнили, что законопроект предусматривает особенности организации работы органов Рады в условиях карантина путем проведения заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференции.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Законодательство
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