Рада одобрила процедуру импичмента: какие полномочия имеют Временно следственные комиссии

Верховная Рада ввела процедуру импичмента Президента. Депутаты приняли решение почти единогласно. Лишь двое нардепов воздержались. Это беспрецедентный случай.

Однако депутаты не рассматривали тот документ, который им предложил президент Владимир Зеленский. Процедуру и способ объявления импичмента прописали в законе "О Временных следственных и специальных комиссиях Верховной Рады".

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Задачей комиссии является расследование обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Работать такая комиссия начинает тогда, когда 226 депутатов подпишутся под представлением об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста. А вот если уже дело дойдет до голосования, там уже сложнее.

Процедура импичмента является не совсем реалистичной, так как финальным голосованием по этой процедуре является голосование 3/4 от состава Рады, а это 338 голосов депутатов, которые должны проголосовать за импичмент президента,

– рассказал нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко.

Но процедура импичмента сложная еще и потому, что фактически привязана к уголовной ответственности. То есть, без уголовного дела, импичмента быть не может. К тому же, импичмент начинают и из-за причинения серьезного репутационного ущерба государству, и не только из-за преступления.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

И изменить ситуацию просто новым законом не удастся. Ибо, как привязка импичмента к уголовному делу, так и 338 голосов "За" для его объявления – предусмотрены в Конституции Украины. Поэтому для упрощения всей процедуры – менять надо именно Конституцию.

Какие полномочия имеют ВСК?

В то же время, в законопроекте, кроме процедуры импичмента усилили парламентский контроль. Временным следственным комиссиям, которые могут расследовать любые преступления в сфере обороны и других высокопоставленных преступлений, дали доступ к любым документам, в том числе и к тайным. А еще чиновники не имеют право не отчитываться перед комиссией, и будут нести ответственность за ложь.

Ранее политические силы могли заблокировать создание комиссии, не предложив в ее состав своего депутата. Теперь ВСК можно создать и без представителя фракции, которая не делегировала в нее своего депутата.