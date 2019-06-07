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      Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії

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      Верховна Рада запровадила процедуру імпічменту Президента. Депутати ухвалили рішення майже одноголосно. Лише двоє нардепів утрималися. Це безпрецедентний випадок.

      Проте депутати не розглядали той документ, який їм запропонував президент Володимир Зеленський. Процедуру і спосіб оголошення імпічменту прописали в законі "Про Тимчасові слідчі і спеціальні комісії Верховної Ради".

      Читайте також: Рада схвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

      Завданням комісії є розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину. Працювати така комісія починає тоді, коли 226 депутатів підпишуться під поданням про ініціювання питання про усунення глави держави з поста. А от якщо вже справа дійде до голосування, там уже складніше.

      Процедура імпічменту є не зовсім реалістичною, тому що фінальним голосуванням за цією процедурою є голосування 3/4 від складу Ради, а це 338 голосів депутатів, які повинні проголосувати за імпічмент президента,
      – розповів нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко.

      Але процедура імпічменту складна ще й тому, що фактично прив'язана до кримінальної відповідальності. Тобто, без кримінальної справи, імпічменту бути не може. До того ж, імпічмент розпочинають і через заподіяння серйозної репутаційної шкоди державі, і не лише через злочин.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Та змінити ситуацію просто новим законом не вдасться. Бо, як прив'язка імпічменту до кримінальної справи, так і 338 голосів "За" для його оголошення – передбачені в Конституції України. Тож для спрощення всієї процедури – змінювати треба саме Конституцію.

      Які повноваження мають ТСК?

      Водночас, у законопроекті, окрім процедури імпічменту посилили парламентський контроль. Тимчасовим слідчим комісіям, які можуть розслідувати будь-які злочини в сфері оборони та інших високопосадових злочинів, дали доступ до будь-яких документів, зокрема й до таємних. А ще посадовці не мають право не звітувати перед комісією, і нестимуть відповідальність за брехню.

      Раніше політичні сили могли заблокувати створення комісії, не запропонувавши до її складу свого депутата. Тепер ТСК можна створити і без представника фракції, що не делегувала до неї свого депутата.

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      Автор: Анна Калюжна, Анастасія Кримова
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Законодавство Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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