Рада разблокировала подписание законопроекта о рынке земли

Верховная Рада Украины рассмотрела постановления об отмене принятого законопроекта о введении рынка земли. Таких в парламенте было сразу 13, но депутаты отказались поддерживать любую из них.

Верховная Рада рассмотрела постановления во время своего внеочередного заседания в понедельник, 13 апреля.

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Отменены постановления о блокировании законопроекта:

№2178-10-П – автор Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуги народа";

№2178-10-П1 – Оксана Савчук, внефракционная;

№2178-10-П2 – Юлия Тимошенко и Вадим Ивченко, оба от "Батькивщины";

№2178-10-П3 – Вадим Ивченко, "Батькивщина";

№2178-10-П4 – Вадим Ивченко и Иван Кириленко, оба от "Батькивщины";

№2178-10-П5 – Сергей Тарута, "Батькивщина";

№2178-10-В6 – Андрей Пузийчук, "Батькивщина";

№2178-10-В7 – Михаил Волынец, "Батькивщина";

№2178-10-П8 – Владимир Кабаченко, "Батькивщина";

№2178-10-В9 – Валентин Наливайченко, "Батькивщина";

№2178-10-П10 – Константин Бондарев, "Батькивщина";

№2178-10-П11 – Алексей Кучеренко, "Батькивщина";

№2178-10-П12 – Ярослав Железняк, "Голос".

Больше всего голосов набрало постановление Оксаны Савчук. Она набрала всего 72 голоса депутатов. Для одобрения необходимо было 226.

Юлия Тимошенко, а также депутаты от "Оппозиционного платформы – За жизнь" угрожали обжаловать принятие этого законопроекта в Конституционном суде.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что его постановление является "подтверждением того, что Совет поддерживает создание рынка земли". Его постановление поддержали лишь 8 парламентариев.

Что известно о блокировании законопроекта?

С самого начала рассмотрения его пытаются заблокировать в Верховной Раде. Сначала депутаты зарегистрировали более 4 тысяч правок, что затянуло рассмотрение потчи на 2 месяца.



После принятия депутаты же взялись регистрировать постановления об отмене постановления законопроекта. Впоследствии в суде даже зарегистрировали постановление о том, чтобы запретить Дмитрию Разумкову подписывать законопроект.