Рада розблокувала підписання законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада України розглянула постанови про скасування ухваленого законопроєкту про запровадження ринку землі. Таких у парламенті було одразу ж 13, але депутати відмовилися підтримувати будь-яку з них.

Верховна Рада розглянула постанови під час свого позачергового засідання у понеділок, 13 квітня.

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Скасовані постанови про блокування законопроєкту:

№2178-10-П – автор Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуги народу";

№2178-10-П1 – Оксана Савчук, позафракційна;

№2178-10-П2 – Юлія Тимошенко і Вадим Івченко, обидвоє від "Батьківщини";

№2178-10-П3 – Вадим Івченко, "Батьківщина";

№2178-10-П4 – Вадим Івченко та Іван Кириленко, обоє від "Батьківщини";

№2178-10-П5 – Сергій Тарута, "Батьківщина";

№2178-10-П6 – Андрій Пузійчук, "Батьківщина";

№2178-10-П7 – Михайло Волинець, "Батьківщина";

№2178-10-П8 – Володимир Кабаченко, "Батьківщина";

№2178-10-П9 – Валентин Наливайченко, "Батьківщина";

№2178-10-П10 – Костянтин Бондарєв, "Батьківщина";

№2178-10-П11 – Олексій Кучеренко, "Батьківщина";

№2178-10-П12 – Ярослав Железняк, "Голос".

Найбільше голосів набрала постанова Оксани Савчук. Вона набрала всього 72 голоси депутатів. Для схвалення необхідно було 226.

Юлія Тимошенко, а також депутати від "Опозиційної платформи – За життя" погрожували оскаржувати схвалення цього законопроєкту у Конституційному суді.

Це не зможе заблокувати підписання законопроєкту. Втім якщо КСУ визнає його неконституційним, тоді його буде скасовано. Яскравим прикладом схожої ситуації було скасування закону про незаконне збагачення.

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що його постанова є "підтвердженням того, що Рада підтримує створення ринку землі". Його постанову підтримали лише 8 парламентарів.

Що відомо про блокування законопроєкту?Від самого початку розгляду його намагаються заблокувати у Верховній Раді. Спершу депутати нареєстрували понад 4 тисячі правок, що затягнуло розгляд на близько 2 місяців.



Після ухвалення депутати ж взялися реєструвати постанови про скасування ухвали законопроєкту. Згодом у суді навіть зареєстрували постанову про те, аби заборонити Дмитру Разумкову підписувати законопроєкт.