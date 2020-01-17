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      Рада отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований: что это значит

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      Рада не поддержала законопроект о Бюро финансовых расследований / Фото 24 канала

      Верховная Рада без обсуждения отклонила законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутатов Украины.

      Почему Рада отклонила законопроект

      Инициаторами законопроекта являются народные депутаты от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Денис Монастырский. Его Рада поддержала в первом чтении еще 2 октября 2019 года.

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      14 января 2020 года законопроект рассмотрел комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и рекомендовал Верховной Раде отклонить его.

      По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит свой законопроект о БФР. Глава государства якобы хочет, чтобы Бюро было подконтрольно Офису Президента, а не Министерству финансов

      Что предусматривавал законопроект

      Законопроект предусматривал создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти. Оно должно быть подотчетным Кабинету министров и координироваться министром финансов.

      Бюро должно осуществлять деятельность с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности.

      Что интересно, к первому чтению документ не предусматривал ликвидацию любых подразделений СБУ и МВД, хотя полномочия по расследованию экономических преступлений должны перейти именно к БФР.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Министерство финансов Украины
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