Рада отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований: что это значит

Верховная Рада без обсуждения отклонила законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований. За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутатов Украины.

Почему Рада отклонила законопроект

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Денис Монастырский. Его Рада поддержала в первом чтении еще 2 октября 2019 года.

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14 января 2020 года законопроект рассмотрел комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и рекомендовал Верховной Раде отклонить его.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит свой законопроект о БФР. Глава государства якобы хочет, чтобы Бюро было подконтрольно Офису Президента, а не Министерству финансов

Что предусматривавал законопроект

Законопроект предусматривал создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти. Оно должно быть подотчетным Кабинету министров и координироваться министром финансов.

Бюро должно осуществлять деятельность с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к его подследственности.

Что интересно, к первому чтению документ не предусматривал ликвидацию любых подразделений СБУ и МВД, хотя полномочия по расследованию экономических преступлений должны перейти именно к БФР.