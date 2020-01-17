Рада відхилила законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань: що це означає

Верховна Рада без обговорення відхилила законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань. За відповідне рішення проголосували 253 народних депутатів України.

Чому Рада відхилила законопроєкт

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк і Денис Монастирський. Його Рада підтримала у першому читанні ще 2 жовтня 2019 року.

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14 січня 2020 року законопроєкт розглянув комітет з питань фінансів, податкової та митної політики і рекомендував Верховній Раді відхилити його.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує свій законопроєкт про БФР. Глава держави нібито хоче, щоб Бюро було підконтрольне Офісу Президента, а не Міністерству фінансів

Що передбачав законопроєкт

Законопроєкт передбачав створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади. Воно мало бути підзвітним Кабінету міністрів та координуватися міністром фінансів.

Бюро має здійснювати діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Що цікаво, до першого читання документ не передбачав ліквідацію будь-яких підрозділів СБУ та МВС, хоча повноваження з розслідування економічних злочинів мають перейти саме до БФР.