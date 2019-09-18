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      Рада отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией

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      Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Турцией и Швейцарией
      Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Турцией и Швейцарией / konkurent.in.ua

      Верховная Рада поддержала ратификацию соглашений между Кабмином и правительствами Швейцарии и Турции. Ратификация соглашений предусматривает отмену двойного налогообложения между государствами.

      Оба решения были приняты парламентом во время очередного пленарного заседания в среду, 18 сентября.

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      Народные избранники поддержали ратификацию протокола между украинским и швейцарским правительствами 307 голосами за.

      Зато за ратификацию соглашения с турецким правительством проголосовали 320 голосов. Это соглашение, кроме избежания двойного налогообложения, предполагает и предупреждение уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.

      Что такое двойное налогообложение?
      Двойное налогообложение – это налогообложение одного объекта налога отдельного плательщика одним и тем же налогом в один период времени. Одним из способов избежания двойного налогообложения является реализация соответствующих двусторонних соглашений между государствами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Налоги Новости Турции Швейцария Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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