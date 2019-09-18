Рада отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией

Верховная Рада поддержала ратификацию соглашений между Кабмином и правительствами Швейцарии и Турции. Ратификация соглашений предусматривает отмену двойного налогообложения между государствами.

Оба решения были приняты парламентом во время очередного пленарного заседания в среду, 18 сентября.

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Народные избранники поддержали ратификацию протокола между украинским и швейцарским правительствами 307 голосами за.

Зато за ратификацию соглашения с турецким правительством проголосовали 320 голосов. Это соглашение, кроме избежания двойного налогообложения, предполагает и предупреждение уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.

Что такое двойное налогообложение?

Двойное налогообложение – это налогообложение одного объекта налога отдельного плательщика одним и тем же налогом в один период времени. Одним из способов избежания двойного налогообложения является реализация соответствующих двусторонних соглашений между государствами.