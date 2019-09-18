Рада скасувала подвійне оподаткування з Туреччиною і Швейцарією

Верховна Рада підтримала ратифікацію угод між Кабміном та урядами Швейцарії та Туреччини. Ратифікація угод передбачає скасування подвійного оподаткування між державами.

Обидва рішення були ухвалені парламентом під час чергового пленарного засідання у середу, 18 вересня.

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Народні обранці підтримали ратифікацію протоколу між українським і швейцарським урядами 307 голосами за.

Натомість за ратифікацію угоди з турецьким урядом проголосували 320 голосів. Ця угода, крім уникнення подвійного оподаткування, передбачає і попередження ухиляння від сплати податків на доходи та майно.

Що таке подвійне оподаткування?Подвійне оподаткування – це оподаткування одного об'єкта податку окремого платника одним і тим же податком в один період часу. Одним зі способів уникнення подвійного оподаткування є реалізація відповідних двосторонніх угод між державами.