Рада не підтримала скасування закону про імпічмент

Верховна Рада не підтримала постанову про скасування ухвали законопроєкту про імпічмент. Для ухвалення постанови українському парламенту забракло голосів – її підтримав лише 101 депутат.

Перед початком голосування депутат від "Європейської солідарності", яка була ініціатором постанови, Микола Княжицький заявив, що ухвалений закон насправді передбачає не імпічмент, а неможливість його ухвалення.

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Також він висловив невдоволення через те, що документ у дуже короткі терміни був ухвалений в цілому, що позбавило парламентарів можливості внести правки.

Фактично, унеможливила скасування законопроєкту фракція "Слуги народу", 210 депутатів якої утрималися від голосування. Що цікаво, 3 депутатів від пропрезидентської партії висловилися за скасування власної ініціативи.

Так само не підтримали постанову депутати від фракції "Батьківщина" та від депутатської групи "За майбутнє".



Скасування закону про імпічмент – як голосували депутати