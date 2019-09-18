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      Рада не підтримала скасування закону про імпічмент

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      Рада провалила голосування за скасування імпічменту
      Рада провалила голосування за скасування імпічменту / konkurent.in.ua

      Верховна Рада не підтримала постанову про скасування ухвали законопроєкту про імпічмент. Для ухвалення постанови українському парламенту забракло голосів – її підтримав лише 101 депутат.

      Перед початком голосування депутат від "Європейської солідарності", яка була ініціатором постанови, Микола Княжицький заявив, що ухвалений закон насправді передбачає не імпічмент, а неможливість його ухвалення.

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      Також він висловив невдоволення через те, що документ у дуже короткі терміни був ухвалений в цілому, що позбавило парламентарів можливості внести правки.

      Фактично, унеможливила скасування законопроєкту фракція "Слуги народу", 210 депутатів якої утрималися від голосування. Що цікаво, 3 депутатів від пропрезидентської партії висловилися за скасування власної ініціативи.

      Так само не підтримали постанову депутати від фракції "Батьківщина" та від депутатської групи "За майбутнє".

      скасування закону про імпічмент
      Скасування закону про імпічмент – як голосували депутати

      Скасування закону про імпічмент, голосування
      Скасування закону про імпічмент       – як голосували фракції

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Імпічмент Микола Княжицький Слуга народу Європейська солідарність ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
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