Рада не поддержала отмену закона об импичменте

Верховная Рада не поддержала постановление об отмене постановления законопроекта об импичменте. Для принятия постановления украинскому парламенту не хватило голосов – ее поддержал только 101 депутат.

Перед началом голосования депутат от "Европейской солидарности", которая была инициатором постановления, Николай Княжицкий заявил, что принятый закон на самом деле предполагает не импичмент, а невозможность его принятия.

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Также он выразил недовольство из-за того, что документ в очень короткие сроки был принят в целом, что лишило парламентариев возможности внести правки.

Фактически, сделала невозможным отмену законопроекта фракция "Слуги народа", 210 депутатов которой воздержались от голосования. Что интересно, 3 депутатов от пропрезидентской партии высказались за отмену собственной инициативы.

Также не поддержали постановление депутаты от фракции "Батькивщина" и от депутатской группы "За будущее".



Отмена закона об импичменте – как голосовали депутаты