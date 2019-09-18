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      Рада не поддержала отмену закона об импичменте

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      Рада провалила голосование за отмену импичмента
      Рада провалила голосование за отмену импичмента / konkurent.in.ua

      Верховная Рада не поддержала постановление об отмене постановления законопроекта об импичменте. Для принятия постановления украинскому парламенту не хватило голосов – ее поддержал только 101 депутат.

      Перед началом голосования депутат от "Европейской солидарности", которая была инициатором постановления, Николай Княжицкий заявил, что принятый закон на самом деле предполагает не импичмент, а невозможность его принятия.

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      Также он выразил недовольство из-за того, что документ в очень короткие сроки был принят в целом, что лишило парламентариев возможности внести правки.

      Фактически, сделала невозможным отмену законопроекта фракция "Слуги народа", 210 депутатов которой воздержались от голосования. Что интересно, 3 депутатов от пропрезидентской партии высказались за отмену собственной инициативы.

      Также не поддержали постановление депутаты от фракции "Батькивщина" и от депутатской группы "За будущее".

      скасування закону про імпічмент
      Отмена закона об импичменте – как голосовали депутаты

      Скасування закону про імпічмент, голосування
      Отмена закона об импичменте – как голосовали фракции

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство ВО Батькивщина Европейская солидарность Слуга народа Николай Княжицкий Импичмент
      Источник: 24 канал
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