Рада отправила на доработку законопроект о пенсиях для переселенцев
Верховная Рада 5 февраля не приняла и отправила на доработку законопроект 2083-д, который должен урегулировать вопрос о выплате пенсий переселенцам и жителям временно оккупированных территорий. Согласно документу, чтобы получить пенсию, жителям оккупированных территорий не надо будет предоставлять бумажные документы и предъявлять справку о статусе переселенца.
В правительстве призвали снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку на выплаты этих пенсий просто нет денег в бюджете. Против одобрения документа выступил также ряд народных депутатов. Поэтому в конце концов Рада своими голосами отправила законопроект на доработку.
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Что предусматривает законопроект о пенсиях украинцам с оккупированных территорий
- Непосредственно на оккупированной территории украинцы не смогут получать пенсии. Забрать выплаты пенсионеры смогут только на подконтрольной Украине территории.
- При этом не планируется проверять, имеют ли жители временно оккупированных территорий российские паспорта, и получают ли они пенсии от оккупационной власти.
- Законопроект также предусматривает отмену для переселенцев и жителей оккупированных территорий ограничения относительно возможности получить невыплаченную пенсию лишь за 3 года, в том числе наследниками.
- В документе также учли возможность докупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса.
- Документ регулирует особый режим получения пенсий для тех, кто остался жить на оккупированных территориях.
"Мы выступаем за то, чтобы люди, которые претендуют на пенсию, которые не получали ее и находятся на временно оккупированных территориях, получили эту социальную справедливость, эту пенсию. Но тот вид, в котором сейчас законопроект прописан, требует серьезной доработки", – сказал нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль.
Если мы этот законопроект поддержим, мы посылаем неправильный сигнал государству-агрессору о том, что они будут пожинать все экономические блага, брать с наших бедных соотечественников там налоги. А взять на себя социальные обязательства гарантирует Украина,
– подчеркнул Цабаль.
Он также отметил, что 100 миллиардов гривен, которые должны были бы выплатить пенсионерам с оккупированных территорий, придется выплачивать из карманов остальных украинских пенсионеров.
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"Представьте, что все пенсионеры из Крыма и Донбасса смогут сами или через посредника получить от Украины пенсии, в том числе за годы оккупации. Даже документов не надо подавать. Именно этого требует от нас Москва. Такой подход подтверждает российский тезис о внутреннем конфликте. А международное право предусматривает, что бремя обеспечения населения оккупированных территорий несет именно оккупант. К тому же этот закон добьет нашу экономику и разрушит социальную справедливость", – заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.
Он добавил, что на пенсии жителям оккупированных территорий должны бвли бы пойти 115 миллиардов гривен. Поскольку Пенсионный фонд Украины – дефицитный, то на эти пенсии пришлось бы направить дополнительные расходы из госбюджета. И этих денег, по мнению Вятровича, хватит Украине на армию, образование и дороги.