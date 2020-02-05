Рада отправила на доработку законопроект о пенсиях для переселенцев

Верховная Рада 5 февраля не приняла и отправила на доработку законопроект 2083-д, который должен урегулировать вопрос о выплате пенсий переселенцам и жителям временно оккупированных территорий. Согласно документу, чтобы получить пенсию, жителям оккупированных территорий не надо будет предоставлять бумажные документы и предъявлять справку о статусе переселенца.

В правительстве призвали снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку на выплаты этих пенсий просто нет денег в бюджете. Против одобрения документа выступил также ряд народных депутатов. Поэтому в конце концов Рада своими голосами отправила законопроект на доработку.

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Что предусматривает законопроект о пенсиях украинцам с оккупированных территорий

Непосредственно на оккупированной территории украинцы не смогут получать пенсии. Забрать выплаты пенсионеры смогут только на подконтрольной Украине территории.

При этом не планируется проверять, имеют ли жители временно оккупированных территорий российские паспорта, и получают ли они пенсии от оккупационной власти.

Законопроект также предусматривает отмену для переселенцев и жителей оккупированных территорий ограничения относительно возможности получить невыплаченную пенсию лишь за 3 года, в том числе наследниками.

В документе также учли возможность докупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса.

Документ регулирует особый режим получения пенсий для тех, кто остался жить на оккупированных территориях.



"Мы выступаем за то, чтобы люди, которые претендуют на пенсию, которые не получали ее и находятся на временно оккупированных территориях, получили эту социальную справедливость, эту пенсию. Но тот вид, в котором сейчас законопроект прописан, требует серьезной доработки", – сказал нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль.

Если мы этот законопроект поддержим, мы посылаем неправильный сигнал государству-агрессору о том, что они будут пожинать все экономические блага, брать с наших бедных соотечественников там налоги. А взять на себя социальные обязательства гарантирует Украина,

– подчеркнул Цабаль.

Он также отметил, что 100 миллиардов гривен, которые должны были бы выплатить пенсионерам с оккупированных территорий, придется выплачивать из карманов остальных украинских пенсионеров.

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"Представьте, что все пенсионеры из Крыма и Донбасса смогут сами или через посредника получить от Украины пенсии, в том числе за годы оккупации. Даже документов не надо подавать. Именно этого требует от нас Москва. Такой подход подтверждает российский тезис о внутреннем конфликте. А международное право предусматривает, что бремя обеспечения населения оккупированных территорий несет именно оккупант. К тому же этот закон добьет нашу экономику и разрушит социальную справедливость", – заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

Он добавил, что на пенсии жителям оккупированных территорий должны бвли бы пойти 115 миллиардов гривен. Поскольку Пенсионный фонд Украины – дефицитный, то на эти пенсии пришлось бы направить дополнительные расходы из госбюджета. И этих денег, по мнению Вятровича, хватит Украине на армию, образование и дороги.