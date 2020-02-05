Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про пенсії для переселенців

Верховна Рада 5 лютого не схвалила і відправила на доопрацювання законопроєкт 2083-д, який має врегулювати питання щодо виплати пенсій переселенцям та жителям тимчасово окупованих територій. Згідно з документом, щоб отримати пенсію, жителям окупованих територій не треба буде надавати паперові документи та пред'являти довідку про статус переселенця.

В уряді закликали зняти з розгляду цей законопроєкт, оскільки на виплати цих пенсій просто немає грошей у бюджеті. Проти схвалення документа виступила також низка народних депутатів. Тож зрештою Рада своїми голосами відправила законопроєкт на доопрацювання.

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Що передбачає законопроєкт про пенсії українцям з окупованих територій

Безпосередньо на окупованій території українці не зможуть отримувати пенсії. Забрати виплати пенсіонери зможуть тільки на підконтрольній Україні території.

При цьому не планується перевіряти, чи мають жителі тимчасово окупованих територій російські паспорти, та чи отримують вони пенсії від окупаційної влади.

Законопроєкт також передбачає скасування для переселенців і жителів окупованих територій обмеження щодо можливості отримати невиплачену пенсію лише за 3 роки, в тому числі спадкоємцями.

В документі також врахували можливість докупівлі страхового стажу без застосування санкцій подвоєння суми єдиного внеску.

Документ врегульовує особливий режим отримання пенсій для тих, хто залишився жити на окупованих територіях.

"Ми виступаємо за те, щоб люди, які претендують на пенсію, які не отримували її і перебувають на тимчасово окупованих територіях, отримали цю соціальну справедливість, цю пенсію. Алей той вигляд, у якому зараз законопроєкт прописаний, потребує серйозного доопрацювання", – сказав нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль.

Якщо ми цей законопроєкт підтримаємо, ми посилаємо неправильний сигнал державі-агресору про те, що вони пожинатимуть усі економічні блага, брати з наших бідних співвітчизників там податки. А взяти на себе соціальні зобов’язання гарантує Україна,

– наголосив Цабаль.

Він також наголосив, що 100 мільярдів гривень, які мали б виплатити пенсіонерам з окупованих територій, доведеться виплачувати з кишень решти українських пенсіонерів.

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"Уявіть, що всі пенсіонери з Криму й Донбасу зможуть самі чи через посередника отримати від України пенсії, в тому числі за роки окупації. Навіть документів не треба подавати. Саме цього вимагає від нас Москва. Такий підхід підтверджує російську тезу про внутрішній конфлікт. А міжнародне право передбачає, що тягар забезпечення населення окупованих територій несе саме окупант. До того ж цей закон доб’є нашу економіку і зруйнує соціальну справедливість", – заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В’ятрович.

Він додав, що на пенсії жителям окупованих територій мали б піти 115 мільярдів гривень. Оскільки Пенсійний фонд України – дефіцитний, то на ці пенсії довелося б скерувати додаткові видатки з держбюджету. І цих грошей, на переконання В’ятровича, забракне Україна на армію, освіту і дороги.