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      Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про пенсії для переселенців

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      Рада не спростила отримання пенсій для переселенців / Getty Images

      Верховна Рада 5 лютого не схвалила і відправила на доопрацювання законопроєкт 2083-д, який має врегулювати питання щодо виплати пенсій переселенцям та жителям тимчасово окупованих територій. Згідно з документом, щоб отримати пенсію, жителям окупованих територій не треба буде надавати паперові документи та пред'являти довідку про статус переселенця.

      В уряді закликали зняти з розгляду цей законопроєкт, оскільки на виплати цих пенсій просто немає грошей у бюджеті. Проти схвалення документа виступила також низка народних депутатів. Тож зрештою Рада своїми голосами відправила законопроєкт на доопрацювання.

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      Що передбачає законопроєкт про пенсії українцям з окупованих територій

      • Безпосередньо на окупованій території українці не зможуть отримувати пенсії. Забрати виплати пенсіонери зможуть тільки на підконтрольній Україні території.
      • При цьому не планується перевіряти, чи мають жителі тимчасово окупованих територій російські паспорти, та чи отримують вони пенсії від окупаційної влади.
      • Законопроєкт також передбачає скасування для переселенців і жителів окупованих територій обмеження щодо можливості отримати невиплачену пенсію лише за 3 роки, в тому числі спадкоємцями.
      • В документі також врахували можливість докупівлі страхового стажу без застосування санкцій подвоєння суми єдиного внеску.
      • Документ врегульовує особливий режим отримання пенсій для тих, хто залишився жити на окупованих територіях.

      "Ми виступаємо за те, щоб люди, які претендують на пенсію, які не отримували її і перебувають на тимчасово окупованих територіях, отримали цю соціальну справедливість, цю пенсію. Алей той вигляд, у якому зараз законопроєкт прописаний, потребує серйозного доопрацювання", – сказав нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль.

      Якщо ми цей законопроєкт підтримаємо, ми посилаємо неправильний сигнал державі-агресору про те, що вони пожинатимуть усі економічні блага, брати з наших бідних співвітчизників там податки. А взяти на себе соціальні зобов’язання гарантує Україна, 
      – наголосив Цабаль.

      Він також наголосив, що 100 мільярдів гривень, які мали б виплатити пенсіонерам з окупованих територій, доведеться виплачувати з кишень решти українських пенсіонерів.

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      "Уявіть, що всі пенсіонери з Криму й Донбасу зможуть самі чи через посередника отримати від України пенсії, в тому числі за роки окупації. Навіть документів не треба подавати. Саме цього вимагає від нас Москва. Такий підхід підтверджує російську тезу про внутрішній конфлікт. А міжнародне право передбачає, що тягар забезпечення населення окупованих територій несе саме окупант. До того ж цей закон доб’є нашу економіку і зруйнує соціальну справедливість", – заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В’ятрович.

      Він додав, що на пенсії жителям окупованих територій мали б піти 115 мільярдів гривень. Оскільки Пенсійний фонд України – дефіцитний, то на ці пенсії довелося б скерувати додаткові видатки з держбюджету. І цих грошей, на переконання В’ятровича, забракне Україна на армію, освіту і дороги.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Європейська солідарність Володимир В'ятрович Партія Голос Анексія Криму Законодавство Верховна Рада Пенсія Переселенці Окуповані території Війна на Донбасі
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