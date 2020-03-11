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      Рада отреагировала на визит Медведчука и делегации ОПЗЖ в Кремль

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      В Верховной Раде подчеркнули, что не уполномочивали нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" встречаться с представителями Госдумы РФ и непосредственно Путиным.

      Эти встречи были исключительно инициативой председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука, который по совместительству является кумом Путина. Об этом сообщили на фейсбук-странице Верховной Рады.

      Обратите внимание Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина

      Проведения встреч народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" с представителями Государственной Думы и президентом Российской Федерации 10 марта 2020 года, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь,
      – написали в пресс-служба Верховной Рады.

      Также в Раде подчеркнули, что Медведчук и депутаты его партии не имели полномочий вести переговоры от имени Украины. Кроме того, нардепы, которые поехали в Москву, не оформляли командировку в аппарате ВР.

      Что известно о поездке Медведчука в Россию

      • 10 марта председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным. Они обсудили создание парламентского измерения нормандского формата.
      • В то же время делегация нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. Там Медведчук обвинил украинскую власть в том, что они якобы "не стремятся к миру".

      Заметим, что это уже не первый визит Медведчука в Кремль. Последний раз туда он ездил вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко весной 2019 года на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

       

      Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада Нормандский формат Виктор Медведчук
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