Рада відреагувала на візит Медведчука і делегації ОПЗЖ до Кремля

У Верховній Раді наголосили, що не уповноважували нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрічатися з представниками Держдуми РФ та безпосередньо Володимиром Путіним.

Ці зустрічі були виключно ініціативою голови ОПЗЖ Віктора Медведчука, який за сумісництвом є кумом Путіна. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Верховної Ради.

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Щодо зустрічей народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" із представниками Державної Думи та президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа – За життя,

– написали у пресслужбі Верховної Ради.

Також у Раді наголосили, що Медведчук та депутати його партії не мали повноважень вести перемовини від імені України. Крім того, нардепи, які поїхали у Москву, не оформлювали відрядження в апараті ВР.

Що відомо про поїздку Медведчука та Росії

10 березня голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним. Вони обговорили створення парламентського виміру нормандського формату.

Водночас делегація нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії у Москві. Там Медведчук звинуватив українську владу у тому, що вони нібито "не прагне до миру".

Зауважимо, що це вже не перший візит Медведчука у Кремль. Востаннє туди він їздив разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком навесні 2019 року на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

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