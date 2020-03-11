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      Рада відреагувала на візит Медведчука і делегації ОПЗЖ до Кремля

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      Візит Медведчука до Путіна був приватним / Радіо Свобода

      У Верховній Раді наголосили, що не уповноважували нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрічатися з представниками Держдуми РФ та безпосередньо Володимиром Путіним.

      Ці зустрічі були виключно ініціативою голови ОПЗЖ Віктора Медведчука, який за сумісництвом є кумом Путіна. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Верховної Ради.

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      Щодо зустрічей народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" із представниками Державної Думи та президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа – За життя,
      – написали у пресслужбі Верховної Ради.

      Також у Раді наголосили, що Медведчук та депутати його партії не мали повноважень вести перемовини від імені України. Крім того, нардепи, які поїхали у Москву, не оформлювали відрядження в апараті ВР.

      Що відомо про поїздку Медведчука та Росії

      • 10 березня голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним. Вони обговорили створення парламентського виміру нормандського формату.
      • Водночас делегація нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії у Москві. Там Медведчук звинуватив українську владу у тому, що вони нібито "не прагне до миру".

      Зауважимо, що це вже не перший візит Медведчука у Кремль. Востаннє туди він їздив разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком навесні 2019 року на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Верховна Рада Нормандський формат Віктор Медведчук Володимир Путін Новини політики
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