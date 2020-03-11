00:15
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      Медведчук зустрівся з Путіним: говорили про нормандський формат

      - Читать новость на русском
      Медведчук зустрівся з Путіним у Кремлі / zik.ua

      Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним. Вони обговорили створення парламентського виміру нормандського формату.

      Президент Росії назвав це "гарною ідеєю", пише РИА Новости.

      Варто прочитати Путін дуже хоче позбутися Донбасу, – Яковина

      Водночас телеканал Медведчука "112 Україна" повідомив деталі зустрічі голови ОПЗЖ з депутатами Держдуми РФ. На цій зустрічі Медведчук заявив, що "об'єднання зусиль парламентаріїв України, РФ, Франції та Німеччини надасть імпульс мирному процесу". Також у своєму виступі Медведчук звинуватив українську владу у тому, що вони нібито "не прагне до миру".

      Ми просимо про допомогу – спільними зусиллями сприяти тому, щоб цей мир став можливим. І ми бачимо високу роль у цьому парламентаріїв і Російської Федерації, і Німеччини, і Франції,
      – заявив Медведчук.

      Додамо, що це вже не перший візит Медведчука у Кремль. Востаннє туди він їздив разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком навесні 2019 року на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером. 

      Зауважимо, що українська влада не уповноважувала Медведчука на жодні візити і перемовини з російською стороною як офіційного представника держави. На цьому наголошував навіть президент Володимир Зеленський.

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

      Через танці напівоголених дівчат у Херсонській облраді звільнили чиновників
      10 березня
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Нормандський формат Україна – Росія Віктор Медведчук Володимир Путін Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      10 березня , 22:30 Колапс судової системи близько: Зеленський свідомо не розблоковує реформу
      Роман Маселко
      10 березня , 22:00 Свобода та демократія світу під загрозою
      Уляна Супрун
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      10 березня , 21:27 Саудівська Аравія проти Росії: чому почалась і чим завершиться нафтова війна
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук