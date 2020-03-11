Медведчук зустрівся з Путіним: говорили про нормандський формат

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним. Вони обговорили створення парламентського виміру нормандського формату.

Президент Росії назвав це "гарною ідеєю", пише РИА Новости.

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Водночас телеканал Медведчука "112 Україна" повідомив деталі зустрічі голови ОПЗЖ з депутатами Держдуми РФ. На цій зустрічі Медведчук заявив, що "об'єднання зусиль парламентаріїв України, РФ, Франції та Німеччини надасть імпульс мирному процесу". Також у своєму виступі Медведчук звинуватив українську владу у тому, що вони нібито "не прагне до миру".

Ми просимо про допомогу – спільними зусиллями сприяти тому, щоб цей мир став можливим. І ми бачимо високу роль у цьому парламентаріїв і Російської Федерації, і Німеччини, і Франції,

– заявив Медведчук.

Додамо, що це вже не перший візит Медведчука у Кремль. Востаннє туди він їздив разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком навесні 2019 року на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

Зауважимо, що українська влада не уповноважувала Медведчука на жодні візити і перемовини з російською стороною як офіційного представника держави. На цьому наголошував навіть президент Володимир Зеленський.

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