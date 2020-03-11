Медведчук встретился с Путиным: говорили о нормандском формате

Председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным. Они обсудили создание парламентского измерения нормандского формата.

Президент России назвал это "хорошей идеей", пишет РИА Новости.

Стоит прочитать Путин очень хочет избавиться от Донбасса, – Яковина

В то же время телеканал Медведчука "112 Украина" сообщил детали встречи председателя ОПЗЖ с депутатами Госдумы РФ. На этой встрече Медведчук заявил, что "объединение усилий парламентариев Украины, РФ, Франции и Германии даст импульс мирному процессу". Также в своем выступлении Медведчук обвинил украинскую власть в том, что они якобы "не стремятся к миру".

Мы просим о помощи – совместными усилиями способствовать тому, чтобы этот мир стал возможным. И мы видим высокую роль в этом парламентариев и Российской Федерации, и Германии, и Франции,

– заявил Медведчук.

Добавим, что это уже не первый визит Медведчука в Кремль. Последний раз туда он ездил вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко весной 2019 года на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Заметим, что украинская власть не уполномочила Медведчука ни на какие визиты и переговоры с российской стороной как официального представителя государства. Об этом говорил даже президент Владимир Зеленский.

Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео