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      Медведчук встретился с Путиным: говорили о нормандском формате

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      Председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным. Они обсудили создание парламентского измерения нормандского формата.

      Президент России назвал это "хорошей идеей", пишет РИА Новости.

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      В то же время телеканал Медведчука "112 Украина" сообщил детали встречи председателя ОПЗЖ с депутатами Госдумы РФ. На этой встрече Медведчук заявил, что "объединение усилий парламентариев Украины, РФ, Франции и Германии даст импульс мирному процессу". Также в своем выступлении Медведчук обвинил украинскую власть в том, что они якобы "не стремятся к миру".

      Мы просим о помощи – совместными усилиями способствовать тому, чтобы этот мир стал возможным. И мы видим высокую роль в этом парламентариев и Российской Федерации, и Германии, и Франции,
      – заявил Медведчук.

      Добавим, что это уже не первый визит Медведчука в Кремль. Последний раз туда он ездил вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко весной 2019 года на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

      Заметим, что украинская власть не уполномочила Медведчука ни на какие визиты и переговоры с российской стороной как официального представителя государства. Об этом говорил даже президент Владимир Зеленский.

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

       

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      10 марта
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Нормандский формат Украина – Россия Виктор Медведчук Владимир Путин Новости Украины Новости политики
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