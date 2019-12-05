Рада поддержала предоставление статуса УБД морякам, пограничникам и другим военнослужащим

Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект №1197, которым предусматривается предоставление возможности получить статус участника боевых действий военнослужащим Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Госпогранслужбы и Нацгвардии. Это касается тех, кто участвовал в боевых действиях или выполнял служебное задание в зоне их проведения.

Свои голоса за документ в первом чтении отдали 319 народных депутатов. К теме: Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий: что изменится Что предусматривает этот законопроект: предоставление статуса участника боевых действий членам экипажей кораблей, самолетов и вертолетов, которые находясь на их борту, защищали независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме непосредственного участия в боевых действиях, под действие законопроекта также попадут военнослужащие ВМС и ВВС, которые выполняли служебное задание в условиях боевого контакта с силовыми подразделениями других государств или незаконными вооруженными формированиями. Какие льготы имеют участники боевых действий бесплатные юридические услуги (юристов)

первоочередное обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий (в течение 2 лет со дня постановки на квартирный учет), и отвода земельных участков для строительства, садоводства и огородничества;

бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта;

скидка 75% (100% скидка для инвалидов войны) на уплату квартплаты, коммунальных услуг и отопления;

внеочередное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях (оплачивается в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ).

бесплатный проезд по Украине (туда и обратно) 1 раз в 2 года (железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом), или проезд 1 раз в год указанными видами транспорта с 50% скидкой;

бесплатные лекарства по рецептам врачей и первоочередное бесплатное зубопротезирование;

бесплатное санаторно-курортное лечение или получение компенсации его стоимости, если военный лечился за свои деньги.

Льготы, такие как скидка на оплату комуслуг первоочередное обслуживание в медучреждениях, распространяются не только на участников боевых действий, но и на членов их семей.