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      Рада поддержала предоставление статуса УБД морякам, пограничникам и другим военнослужащим

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      Статус участника боевых действий смогут получать бойцы ВМС, ВВС и другие / ua.news

      Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект №1197, которым предусматривается предоставление возможности получить статус участника боевых действий военнослужащим Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Госпогранслужбы и Нацгвардии. Это касается тех, кто участвовал в боевых действиях или выполнял служебное задание в зоне их проведения.

      Свои голоса за документ в первом чтении отдали 319 народных депутатов.

      К теме: Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий: что изменится

      Что предусматривает этот законопроект:

      • предоставление статуса участника боевых действий членам экипажей кораблей, самолетов и вертолетов, которые находясь на их борту, защищали независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.
      • Кроме непосредственного участия в боевых действиях, под действие законопроекта также попадут военнослужащие ВМС и ВВС, которые выполняли служебное задание в условиях боевого контакта с силовыми подразделениями других государств или незаконными вооруженными формированиями.

      Какие льготы имеют участники боевых действий

      • бесплатные юридические услуги (юристов)
      • первоочередное обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий (в течение 2 лет со дня постановки на квартирный учет), и отвода земельных участков для строительства, садоводства и огородничества;
      • бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта;
      • скидка 75% (100% скидка для инвалидов войны) на уплату квартплаты, коммунальных услуг и отопления;
      • внеочередное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях (оплачивается в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% дополнительных работ).
      • бесплатный проезд по Украине (туда и обратно) 1 раз в 2 года (железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом), или проезд 1 раз в год указанными видами транспорта с 50% скидкой;
      • бесплатные лекарства по рецептам врачей и первоочередное бесплатное зубопротезирование;
      • бесплатное санаторно-курортное лечение или получение компенсации его стоимости, если военный лечился за свои деньги.
      • Льготы, такие как скидка на оплату комуслуг первоочередное обслуживание в медучреждениях, распространяются не только на участников боевых действий, но и на членов их семей.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Нацгвардія Госпогранслужба Операция Объединенных сил Война на Донбассе Законодательство Верховная Рада Водный транспорт авиация
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