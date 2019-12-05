Рада підтримала надання статусу УБД морякам, прикордонникам та іншим військовим
Верховна Рада схвалила в 1-му читанні законопроєкт №1197, яким передбачається надання можливості отримати статус учасника бойових дій військовослужбовцям Військово-морських сил, Військово-повітряних сил, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Це стосується тих, хто брав участь у бойових діях або виконував службове завдання в зоні їх проведення.
Свої голоси за документ у першому читанні за основу віддали 319 народних депутатів.
До теми: Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій: що зміниться
Що передбачає цей законопроєкт:
- надання статусу учасника бойових дій членам екіпажу кораблів, літаків і вертольотів, які перебуваючи на їх борту, захищали незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України.
- Крім безпосередньої участі в бойових діях, під дію законопроєкту також потраплять військовослужбовці ВМС і ВПС, які виконували службове завдання в умовах бойового контакту з силовими підрозділами інших держав або незаконними збройними формуваннями.
Які пільги мають учасники бойових дій
- Безкоштовні юридичні послуги (юристів, адвокатів);
- першочергове забезпечення житлом тих, хто потребує поліпшення житлових умов (протягом 2 років із дня взяття на квартирний облік), та відведення земельних ділянок для будівництва, садівництва й городництва;
- безкоштовний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
- знижка 75% (100% знижка для інвалідів війни) на сплату квартплати, комунальних послуг та опалення;
- позачергове користування всіма послугами зв'язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах (оплачується в розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% додаткових робіт).
- безплатний проїзд по Україні (туди й у зворотному напрямку) 1 раз на 2 роки (залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом), або проїзд 1 раз на рік вказаними видами транспорту з 50% знижкою;
- безкоштовні ліки за рецептами лікарів та першочергове безоплатне зубопротезування;
- безкоштовне санаторно-курортне лікування або одержання компенсації його вартості, якщо військовий лікувався за свої гроші.
- Пільги, як от знижка на сплату ком послуг та першочергове обслуговування в медзакладах, поширюються не тільки на учасників бойових дій, а й на членів їхніх родин.
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