Рада окончательно приняла закон о "едином окне" на таможне

Решение о внедрении системы "единого окна" на украинской таможне было принято окончательно во время заседания Верховной Рады Украины 6 сентября.

За принятие законопроекта №7010 проголосовали 259 депутатов.

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Законопроект о "едином окне" впервые приняли еще 5 июля, однако 23 июля Петр Порошенко вернул его на повторное рассмотрение со своими поправками. Они касались специальных вагонов для перевозки зерна, которые закон относил к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса.

"Единое окно" – это механизм ускоренного представления документов во время прохождения таможенного контроля. Система позволяет лицам, перевозящим через границу товары или транспортные средства, подавать весь пакет документов в электронном виде через единый онлайн-сервис для прохождения всех видов таможенного контроля. Теперь на пунктах пропуска останутся только таможенник и пограничник, Других смежных служб контроля (экологов, фито-санитаров, ветеринаров или других) не будет.

Ранее Луценко заявил, что в Украине должны возобновить Государственную таможенную службу.