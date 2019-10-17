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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Рада приняла 56 законов от начала своей работы

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      Верховная Рада приняла 56 законов за 50 дней работы
      Верховная Рада приняла 56 законов за 50 дней работы / Getty Images

      Новая Верховная Рада приняла 56 законов за первые 50 дней своей работы, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков. Он также поздравил нардепов с 50-м днем работы после открытия утреннего заседания 17 октября.

      "Сегодня 50-й день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва. Почему 50-й? Мы с вами достаточно плодотворно работаем и живем действительно в турборежиме, за что я всем благодарен", – сказал Разумков.

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      "Обычно подводят итоги на 100-й день работы. У нас, я думаю, что можно подвести первый итог на 50-й. Мы за этот промежуток времени рассмотрели 209 законопроектов, приняли в общей сложности 56 законов", – добавил спикер парламента.

      Он также выразил надежду, что нардепы и в дальнейшем будут работать быстро и качественно.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Дмитрий Разумков Статистика
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