Рада приняла 56 законов от начала своей работы

Новая Верховная Рада приняла 56 законов за первые 50 дней своей работы, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков. Он также поздравил нардепов с 50-м днем работы после открытия утреннего заседания 17 октября.

"Сегодня 50-й день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва. Почему 50-й? Мы с вами достаточно плодотворно работаем и живем действительно в турборежиме, за что я всем благодарен", – сказал Разумков.

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"Обычно подводят итоги на 100-й день работы. У нас, я думаю, что можно подвести первый итог на 50-й. Мы за этот промежуток времени рассмотрели 209 законопроектов, приняли в общей сложности 56 законов", – добавил спикер парламента.

Он также выразил надежду, что нардепы и в дальнейшем будут работать быстро и качественно.