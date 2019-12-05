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      Рада приняла закон О противодействии земельному рейдерству: что изменится

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      Рада приняла закон о борьбе с земельными рейдерами / yavir.net

      Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №0858 по противодействию земельному рейдерству. Законопроект поддержали 362 народных депутата.

      Председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"), представил законопроект в Раде.

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      Что предусматривает закон о борьбе с земельным рейдерством:

      • отныне Госреестр и Госгеокадастр будут действовать в автоматическом режиме обмена информацией;
      • обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре данные о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды;
      • эти данные будут вноситься в кадастр в максимально сжатые сроки;
      • будут вводиться предохранители по поводу подделки документов.

      Законопроект также устанавливает:

      • если сторона договора желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, но не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока договора, должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом;
      • в случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора, он продлевается на тот же срок и с теми же условиями;
      • арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении.
      • законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% от стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.

      Что известно о законопроекте по рынку земли:

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      – не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      – не более 8% земли в области;
      – не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Рынок земли Оренда земли
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