Рада ухвалила закон про протидію земельному рейдерству: що зміниться

Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому за законопроєкт №0858 щодо протидії земельному рейдерству. Законопроєкт підтримали 362 народних депутати.

Голова парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський (фракція "Слуга народу"), представив законопроєкт у Раді.

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Що передбачає закон про боротьбу із земельним рейдерством:

відтепер Держреєстр і Держгеокадастр діятимуть в автоматичному режимі обміну інформацією;

зобов'язує оцифрувати всі наявні у Держгеокадастрі дані про раніше видані державні акти і зареєстровані договори оренди;

ці дані вноситимуться в кадастр у максимально стислі терміни;

вводитимуться запобіжники з приводу підробки документів.

Законопроєкт також встановлює:

якщо сторона договору, бажає відмовитися від автоматичного продовження договору оренди землі, але не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення терміну договору, повинна подати до Державного реєстру майнових прав заяву про це;

у разі відсутності такої заяви після настання відповідної дати закінчення дії договору, він продовжується на той самий строк і з тими ж умовами;

орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за угодою сторін протягом терміну дії договору оренди, а також при його поновленні.

законопроєкт також передбачає встановлення розміру гарантійного внеску по лоту на рівні 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки і 50% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі:

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.