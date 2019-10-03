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      Рада приняла закон об аренде коммунального и государственного имущества

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      Верховная Рада проголосовала за закон об аренде коммунального и государственного имущества
      Верховная Рада проголосовала за закон об аренде коммунального и государственного имущества / Getty Images

      Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об аренде государственного и коммунального имущества. Это предполагает обязательное предоставление такого имущества в аренду через систему электронных аукционов.

      Свои голоса за законопроект №1055-1 отдали 263 народных депутата. Закон позволит создать честную конкуренцию и полностью открыть рынок аренды коммунального и государственного имущества, написал в фейсбуке первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

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      Что предусматривает закон?

      • Арендные соглашения теперь должны быть заключены после прозрачного аукциона с тем, кто предложил наивысшую цену,
      • ход торгов, протоколы станут общедоступными,
      • заключенные соглашения и изменения к ним будут обнародованы,
      • создадут единую базу данных относительно государственного и коммунального имущества, которое сдается в аренду.

      Знакомая, пожалуй, многим жителям городов история: никому не известно, кто и за какие деньги, какие "сваты" и "кумы" арендуют помещение посреди города за одну гривну, кому сдается многоэтажный комплекс завода. Все это сейчас уходит в прошлое,
      - пояснил замминистра.

      До 1 октября 2020 года все действующие договоры аренды, даже те, которые были заключены по старому закону, будут выложены в электронную торговую систему @Прозорро.Продажи в свободный доступ.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство Оренда земли Аукцион ProZorro Фонд госимущества Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Аренда недвижимости Министерство экономического развития и торговли
      Источник: 24 канал
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