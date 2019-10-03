Рада приняла закон об аренде коммунального и государственного имущества
Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об аренде государственного и коммунального имущества. Это предполагает обязательное предоставление такого имущества в аренду через систему электронных аукционов.
Свои голоса за законопроект №1055-1 отдали 263 народных депутата. Закон позволит создать честную конкуренцию и полностью открыть рынок аренды коммунального и государственного имущества, написал в фейсбуке первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.
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Что предусматривает закон?
- Арендные соглашения теперь должны быть заключены после прозрачного аукциона с тем, кто предложил наивысшую цену,
- ход торгов, протоколы станут общедоступными,
- заключенные соглашения и изменения к ним будут обнародованы,
- создадут единую базу данных относительно государственного и коммунального имущества, которое сдается в аренду.
Знакомая, пожалуй, многим жителям городов история: никому не известно, кто и за какие деньги, какие "сваты" и "кумы" арендуют помещение посреди города за одну гривну, кому сдается многоэтажный комплекс завода. Все это сейчас уходит в прошлое,
- пояснил замминистра.
До 1 октября 2020 года все действующие договоры аренды, даже те, которые были заключены по старому закону, будут выложены в электронную торговую систему @Прозорро.Продажи в свободный доступ.
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