Рада приняла закон об аренде коммунального и государственного имущества

Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об аренде государственного и коммунального имущества. Это предполагает обязательное предоставление такого имущества в аренду через систему электронных аукционов.

Свои голоса за законопроект №1055-1 отдали 263 народных депутата. Закон позволит создать честную конкуренцию и полностью открыть рынок аренды коммунального и государственного имущества, написал в фейсбуке первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

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Что предусматривает закон?

Арендные соглашения теперь должны быть заключены после прозрачного аукциона с тем, кто предложил наивысшую цену,

ход торгов, протоколы станут общедоступными,

заключенные соглашения и изменения к ним будут обнародованы,

создадут единую базу данных относительно государственного и коммунального имущества, которое сдается в аренду.

Знакомая, пожалуй, многим жителям городов история: никому не известно, кто и за какие деньги, какие "сваты" и "кумы" арендуют помещение посреди города за одну гривну, кому сдается многоэтажный комплекс завода. Все это сейчас уходит в прошлое,

- пояснил замминистра.

До 1 октября 2020 года все действующие договоры аренды, даже те, которые были заключены по старому закону, будут выложены в электронную торговую систему @Прозорро.Продажи в свободный доступ.

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