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      Рада схвалила закон про оренду комунального і державного майна

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      Верховна Рада проголосувала за закон про оренду комунального і державного майна
      Верховна Рада проголосувала за закон про оренду комунального і державного майна / Getty Images

      Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт про оренду державного та комунального майна. Це передбачає обов'язкове надання такого майна в оренду через систему електронних аукціонів.

      Свої голоси за законопроєкт №1055-1 віддали 263 народних депутати. Закон дозволить створити чесну конкуренцію і повністю відкрити ринок оренди комунального і державного майна, написав у фейсбуці перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта.

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      Що передбачає закон?

      • Орендні угоди відтепер мають бути укладені після прозорого аукціону з тим, хто запропонував найвищу ціну,
      • хід торгів, протоколи стануть загальнодоступними,
      • укладені угоди та зміни до них будуть оприлюднені,
      • створять єдину базу даних щодо державного та комунального майна, яке здається в оренду.

      Знайома, мабуть, багатьом жителям міст історія: нікому не відомо, хто і за які гроші, які "свати" і "куми" орендують приміщення посеред міста за одну гривню, кому здається багатоповерховий комплекс заводу. Все це зараз відходить у минуле,
      – пояснив заступник міністра.

      До 1 жовтня 2020 року всі чинні договори оренди, навіть ті, які були укладені за старим законом, будуть викладені в електронну торгову систему @Прозорро.Продажі у вільний доступ.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Законодавство Оренда землі Оренда нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості України Фонд держмайна України ProZorro Аукціон Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 канал
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