Рада схвалила закон про оренду комунального і державного майна
Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт про оренду державного та комунального майна. Це передбачає обов'язкове надання такого майна в оренду через систему електронних аукціонів.
Свої голоси за законопроєкт №1055-1 віддали 263 народних депутати. Закон дозволить створити чесну конкуренцію і повністю відкрити ринок оренди комунального і державного майна, написав у фейсбуці перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта.
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Що передбачає закон?
- Орендні угоди відтепер мають бути укладені після прозорого аукціону з тим, хто запропонував найвищу ціну,
- хід торгів, протоколи стануть загальнодоступними,
- укладені угоди та зміни до них будуть оприлюднені,
- створять єдину базу даних щодо державного та комунального майна, яке здається в оренду.
Знайома, мабуть, багатьом жителям міст історія: нікому не відомо, хто і за які гроші, які "свати" і "куми" орендують приміщення посеред міста за одну гривню, кому здається багатоповерховий комплекс заводу. Все це зараз відходить у минуле,
– пояснив заступник міністра.
До 1 жовтня 2020 року всі чинні договори оренди, навіть ті, які були укладені за старим законом, будуть викладені в електронну торгову систему @Прозорро.Продажі у вільний доступ.
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