Рада проголосовала за государственную поддержку "Пласта"

Народные депутаты Украины проголосовали в целом за законопроект "О государственной поддержке "Пласта" – национальной скаутской организации Украины". За соответствующее решение отдали свои голоса 316 парламентариев.

Так, принятый Радой 8 созыва соответствующий закон ранее ветировал президент Зеленский. В него внесли ряд поправок и уже 17 декабря проголосовали с соответствующими изменениями.

Интересно: Пластуны привезли Вифлеемский огонь мира в Украину: фото, видео

Над доработкой законопроекта работала специально созданная рабочая группа. В ее состав вошли представители "Пласта", Национальной организации скаутов Украины, представители Минфина, Министерства образования и науки, Министерства культуры, молодежи и спорта.

Так, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрея Кожемякина, название закона изменили на более объединяющую – "О признании Пластового движения и особенности государственной политики поддержки пластово скаутского движения".

Из документа изъяты пункты, противоречащие законодательству Украины и нарушающие принципы равенства общественных организаций. Закон теперь касается и пластовых, и скаутских организаций,

– добавил он.

Кто и как проголосовал за закон о государственной помощи "Пласта"



Голосование за государственную помощь "Пласту"/ скриншот

Согласно закону, "Пласт" получит государственную поддержку. Кроме того, государство официально признает заслуги пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за обретение независимости Украины.

Что такое "Пласт":

Неполитическая и внеконфессионная молодежная организация, которая занимается всесторонним воспитанием и самовоспитанием молодежи, формированием их как сознательных, ответственных граждан местного, национального и мирового сообществ.

"Пласт" появился в 1911 году, однако днем его создания считают 12 апреля 1912 года. Именно тогда во Львове воспитанники одного из основателей Пласта Александра Тисовского, впервые принли Пластовую Присягу.

Учредителями организации были Александр Тисовский, Петр Франко и Иван Чмола. Теперь ячейки "Пласта" в 23 областях Украины, они объединяют 8 тысяч пластунов разных возрастов – от самых маленьких 6-летних до старших пластунов-сеньоров, которые помогают в воспитательной работе.

Большинство украинцев мировой диаспоры воспитывалась в "Пласте".