Рада проголосувала за державну підтримку "Пласту"

Народні депутати Украни проголосували в цілому за законопроєкт "Про державну підтримку "Пласту" – національної скаутської організації України". За відповідне рішення віддали свої голоси 316 парламентарів.

Так, прийнятий Радою 8 скликання відповідний закон раніше ветував президент Зеленський. До нього внесли низку правок та вже 17 грудня проголосували з відповідними змінами.

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Над доопрацюванням законопроєкту працювала спеціально створена робоча група. До її складу увійшли представники "Пласту", Національної організації скаутів України, представники Мінфіну, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, молоді та спорту.

Так, за словами голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Андрія Кожем'якіна, назву закону змінили на більш об’єднуючу – "Про визнання Пластового руху та особливості державної політики підтримки пластово-скаутського руху".

З документа вилучені пункти, що суперечать законодавству України та порушують принципи рівності громадських організацій. Закон тепер стосується і пластових, і скаутських організацій,

– додав він.

Хто і як проголосував за закон про державну допомогу "Пласту"



Голосування за державну допомогу "Пласту"/ скріншот

Згідно із законом, "Пласт" отримає державну підтримку. Окрім того, держава офіційно визнає заслуги пластівської організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності і участь в боротьбі за здобуття незалежності України.

Що таке "Пласт":

Неполітична і позаконфесійна молодіжна організація, яка займається всебічним вихованням та самовихованням молоді, формуванням їх як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот.

"Пласт" з'явився у 1911 році, однак днем його засування вважають 12 квітня 1912 року. Саме тоді у Львові вихованці одного з засновників "Пласту", Олександра Тисовського, вперше склали Пластову Присягу.

Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола. Тепер осередки "Пласту" є у 23 областях України, вони об’єднують 8 тисяч пластунів різного віку – від наймолодших 6-річних до найстарших пластунів-сеньйорів, які допомагають у виховній праці.

Більшість українців світової діаспори виховувалась у "Пласті".