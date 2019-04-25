Рада проголосовала за проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве

Парламент принял постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в период с 22 по 25 мая 2020 года.

За такое решение со второй попытки проголосовали 235 из 345 народных депутатов, которые были зарегистрированы в сессионном зале. Так, документом предусматривается образовать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.

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Председателем организационного комитета назначили спикера Верховной Рады. Согласно принятому решению, организационный комитет в двухнедельный срок должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО. Кроме того, правительство тоже в двухнедельный срок должен определиться относительно участия соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи и обеспечить своевременное финансирование расходов на ее проведение.

Проведение в Киеве этой сессии будет способствовать повышению авторитета Украины как в мире в целом, так и на евроатлантическом пространстве в частности. Особенно с учетом стремлений нашего государства относительно обретения членства в Североатлантическом альянсе. Сессия ПА НАТО будет состоять из целого ряда мер. Ожидается прибытие более 600 иностранных гостей,

– отметила народный депутат Оксана Юринец.

Как отмечается в приложении к постановлению, в состав организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО входят председатель парламента; вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; председатель Комитета Рады по вопросам европейской интеграции, председатель Комитета парламента по иностранным делам.

Также в состав организационного комитета входит народный депутат Украины, который является председателем постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, и народные депутаты, которые являются членами делегаций в ПА НАТО. Кроме того, в состав организационного комитета входят первые заместители министра внутренних дел, министра культуры, министра здравоохранения, министра транспорта и связи, министра финансов; первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации; председатель Государственной таможенной службы Украины; председатель Государственной пограничной службы Украины, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, начальник Управления государственной охраны, заместитель министра иностранных дел, заместитель министра обороны и заместитель председателя Службы безопасности Украины.

Таким образом сессия Парламентской ассамблеи НАТО впервые пройдет в Киеве.