Рада рассмотрит ряд сверхважных законопроектов: перечень
Парламентарии перейдут к их рассмотрению на этой неделе. Скорее всего, нардепы намерены принять их до конца 2019-го года.
О ряде важных законопроектов, к рассмотрению которых вскоре приступят народные избранники, сообщил президент Владимир Зеленский. Он записал очередное видеообращение к украинцам, занимаясь в спортзале.
Подробнее о работе Совета в ближайшие дни: Закон о ГБР и Избирательный кодекс: какие важные законы будет рассматривать Рада на этой неделе
Рада на этой неделе начинает работу и заседания начнутся с рассмотрения приоритетных законопроектов. Один из них – это поправки в закон о ГБР, это очень важно, мы уже неоднократно говорили: никто не забывает о делах Майдана и эти правки нужны, чтобы расследовать их,
– отметил глава государства.
Какие законопроекты будет рассматривать Рада в ближайшее время:
- Правки в закон о Государственном бюро расследований
- Изменения в законы, которые позволят заработать норме о неприкосновенности депутатов;
- Законопроект о рынке электроэнергии;
- Законопроект о новом избирательном кодексе;
- Законопроект о введении открытого рынка земли.
Президент Зеленский рассказал, чем будет заниматься Рада на этой неделе: видео