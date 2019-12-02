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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Рада рассмотрит ряд сверхважных законопроектов: перечень

      55 Читати новину українською
      Верховная Рада Украины / Getty images

      Парламентарии перейдут к их рассмотрению на этой неделе. Скорее всего, нардепы намерены принять их до конца 2019-го года.

      О ряде важных законопроектов, к рассмотрению которых вскоре приступят народные избранники, сообщил президент Владимир Зеленский. Он записал очередное видеообращение к украинцам, занимаясь в спортзале.

      Подробнее о работе Совета в ближайшие дни: Закон о ГБР и Избирательный кодекс: какие важные законы будет рассматривать Рада на этой неделе

      Рада на этой неделе начинает работу и заседания начнутся с рассмотрения приоритетных законопроектов. Один из них это поправки в закон о ГБР, это очень важно, мы уже неоднократно говорили: никто не забывает о делах Майдана и эти правки нужны, чтобы расследовать их,
      отметил глава государства.

      Какие законопроекты будет рассматривать Рада в ближайшее время:

      • Правки в закон о Государственном бюро расследований
      • Изменения в законы, которые позволят заработать норме о неприкосновенности депутатов;
      • Законопроект о рынке электроэнергии;
      • Законопроект о новом избирательном кодексе;
      • Законопроект о введении открытого рынка земли.

      Президент Зеленский рассказал, чем будет заниматься Рада на этой неделе: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Рынок электроэнергии Рынок земли Государственное бюро расследований Законодательство Верховная Рада
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