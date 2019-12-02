Рада рассмотрит ряд сверхважных законопроектов: перечень

Парламентарии перейдут к их рассмотрению на этой неделе. Скорее всего, нардепы намерены принять их до конца 2019-го года.

О ряде важных законопроектов, к рассмотрению которых вскоре приступят народные избранники, сообщил президент Владимир Зеленский. Он записал очередное видеообращение к украинцам, занимаясь в спортзале.

Подробнее о работе Совета в ближайшие дни: Закон о ГБР и Избирательный кодекс: какие важные законы будет рассматривать Рада на этой неделе

Рада на этой неделе начинает работу и заседания начнутся с рассмотрения приоритетных законопроектов. Один из них – это поправки в закон о ГБР, это очень важно, мы уже неоднократно говорили: никто не забывает о делах Майдана и эти правки нужны, чтобы расследовать их,

– отметил глава государства.

Какие законопроекты будет рассматривать Рада в ближайшее время:

Правки в закон о Государственном бюро расследований

Изменения в законы, которые позволят заработать норме о неприкосновенности депутатов;

Законопроект о рынке электроэнергии;

Законопроект о новом избирательном кодексе;

Законопроект о введении открытого рынка земли.

Президент Зеленский рассказал, чем будет заниматься Рада на этой неделе: видео