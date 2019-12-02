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      Рада розгляне низку надважливих законопроєктів: перелік

      3113 Читать новость на русском
      Верховна Рада України / Getty images

      Парламентарі перейдуть до їх розгляду вже цього тижня. Найімовірніше, нардепи мають намір прийняти їх до кінця 2019-го року.

      Про низку важливих законопроєктів, до розгляду яких невдовзі приступлять народні обранці, повідомив президент Володимир Зеленський. Він записав чергове відеозвернення до українців, займаючись у спортзалі.

      Детальніше про роботу Ради у найближчі дні: Закон про ДБР і Виборчий кодекс: які важливі закони розглядатиме Рада цього тижня

      Рада цього тижня починає роботу і засідання почнуться з розгляду пріоритетних законопроєктів. Один з них – це правки до закону про ДБР, це дуже важливо, ми вже неодноразово казали: ніхто не забуває про справи Майдану і ці правки потрібні, аби розслідувати їх,
      – наголосив глава держави.

      Які законопроєкти розглядатиме Рада найближчим часом:

      • Правки до закону про Державне бюро розслідувань;
      • Зміни до законів, що дозволять запрацювати нормі про недоторканність депутатів;
      • Законопроєкт про ринок електроенергії;
      • Законопроєкт про новий виборчий кодекс;
      • Законопроєкт про запровадження відкритого ринку землі.

      Президент Зеленський розповів, чим займатиметься Рада цього тижня: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство Державне бюро розслідувань Ринок землі Ринок електроенергії
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