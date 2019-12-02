Рада розгляне низку надважливих законопроєктів: перелік

Парламентарі перейдуть до їх розгляду вже цього тижня. Найімовірніше, нардепи мають намір прийняти їх до кінця 2019-го року.

Про низку важливих законопроєктів, до розгляду яких невдовзі приступлять народні обранці, повідомив президент Володимир Зеленський. Він записав чергове відеозвернення до українців, займаючись у спортзалі.

Детальніше про роботу Ради у найближчі дні: Закон про ДБР і Виборчий кодекс: які важливі закони розглядатиме Рада цього тижня

Рада цього тижня починає роботу і засідання почнуться з розгляду пріоритетних законопроєктів. Один з них – це правки до закону про ДБР, це дуже важливо, ми вже неодноразово казали: ніхто не забуває про справи Майдану і ці правки потрібні, аби розслідувати їх,

– наголосив глава держави.

Які законопроєкти розглядатиме Рада найближчим часом:

Правки до закону про Державне бюро розслідувань;

Зміни до законів, що дозволять запрацювати нормі про недоторканність депутатів;

Законопроєкт про ринок електроенергії;

Законопроєкт про новий виборчий кодекс;

Законопроєкт про запровадження відкритого ринку землі.

Президент Зеленський розповів, чим займатиметься Рада цього тижня: відео