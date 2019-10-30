Рада ратифицировала избежание двойного налогообложения с рядом стран: перечень

Верховная Рада Украины во время своего заседания в среду, 30 октября, ратифицировала соглашения об избежании двойного налогообложения с тремя странами. Говорится о сделках с Великобританией, Кипром и Малайзией.

Все три соглашения вступают в силу после завершения необходимых двусторонних шагов для их ратификации.

К слову: Рада отменила двойное налогообложение с Турцией и Швейцарией

Соглашение с Великобританией, кроме двойного налогообложения, содержит пункт о предотвращении уклонения по налогам на доходы и прирост стоимости имущества.

Соответствующие законопроекты о ратификации этих соглашений были зарегистрированы в Верховной Раде 10 сентября премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Что такое двойное налогообложение?Двойное налогообложение – это налогообложение одного объекта налога отдельного плательщика одним и тем же налогом в конкретный период времени. Одним из способов избежании двойного налогообложения является реализация соответствующих двусторонних соглашений между государствами.