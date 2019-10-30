14:36
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Рада ратифікувала уникнення подвійного оподаткування з низкою країн: перелік

      186 Читать новость на русском
      Рада ратифікувала уникнення подвійного оподаткування з 3 державами
      Рада ратифікувала уникнення подвійного оподаткування з 3 державами / колаж 24 каналу

      Верховна Рада України під час свого засідання у середу, 30 жовтня, ратифікувала угоди про уникнення подвійного оподаткування з трьома країнами. Мовиться про угоди з Великою Британією, Кіпром та Малайзією.

      Усі три угоди набудуть чинності після завершення необхідних двосторонніх кроків для їх ратифікації.

      До слова: Рада скасувала подвійне оподаткування з Туреччиною і Швейцарією

      Угода з Великою Британією, крім подвійного оподаткування, містить пункт про запобігання податковим ухилянням щодо податків на доходи і приріст вартості майна.

      Відповідні законопроєкти про ратифікацію цих угод були зареєстровані у Верховній Раді 10 вересня прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

      Що таке подвійне оподаткування?Подвійне оподаткування – це оподаткування одного об'єкта податку окремого платника одним і тим же податком у конкретний період часу. Одним зі способів уникнення подвійного оподаткування є реалізація відповідних двосторонніх угод між державами.

      blog_ava
      Високий гемоглобін: основні причини та чим це небезпечно
      сьогодні
      8114
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Олексій Гончарук Кіпр Велика Британія Малайзія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сьогодні , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 1853
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сьогодні , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 884
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сьогодні , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 1014
      Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      сьогодні , 08:20 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      Ігор Саджениця 449
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 1223
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук