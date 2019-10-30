Рада ратифікувала уникнення подвійного оподаткування з низкою країн: перелік

Верховна Рада України під час свого засідання у середу, 30 жовтня, ратифікувала угоди про уникнення подвійного оподаткування з трьома країнами. Мовиться про угоди з Великою Британією, Кіпром та Малайзією.

Усі три угоди набудуть чинності після завершення необхідних двосторонніх кроків для їх ратифікації.

До слова: Рада скасувала подвійне оподаткування з Туреччиною і Швейцарією

Угода з Великою Британією, крім подвійного оподаткування, містить пункт про запобігання податковим ухилянням щодо податків на доходи і приріст вартості майна.

Відповідні законопроєкти про ратифікацію цих угод були зареєстровані у Верховній Раді 10 вересня прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Що таке подвійне оподаткування?Подвійне оподаткування – це оподаткування одного об'єкта податку окремого платника одним і тим же податком у конкретний період часу. Одним зі способів уникнення подвійного оподаткування є реалізація відповідних двосторонніх угод між державами.