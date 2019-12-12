Рада разблокировала подписание закона о ликвидации схем в оценке недвижимости

Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о ликвидации скандальных "площадок Яценко" – коррупционной схемы в сфере регистрации отчетов об оценке недвижимости.

За проект проголосовали лишь 7 нардепов – члены фракции "Слуга народа". Теперь документ могут подписать председатель парламента Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

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Что такое "площадки Яценко"

Авторизованные электронные площадки, появились в конца 2017 года года во время принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Этот сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, примерно за год с украинцев в ​​пользу площадок взыскали более 700 миллионов гривен.

Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко. По некоторым данным, связанные с политиком фирмы заработали на схеме 23 миллиона гривен.

Что изменится

С 1 января 2020 года вводится новая значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости. Это позволит проводить автоматическую оценку максимально быстро и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

12 ноября Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко", а 5 декабря документ был одобрен во втором чтении.