Рада розблокувала підписання закону про ліквідацію схем в оцінці нерухомості

Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про ліквідацію скандальних "майданчиків Яценка" – корупційної схеми у сфері реєстрації звітів про оцінку нерухомості.

За проєкт проголосували лише 7 нардепів – члени фракції "Слуга народу". Тепер документ можуть підписати голова парламенту Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

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Що таке "майданчики Яценка"

Авторизовані електронні майданчики, що з'явилися у кінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

Цей сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. За останніми підрахунками, приблизно за рік з українців на користь майданчиків стягнули понад 700 мільйонів гривень.

Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком. За деякими даними, пов'язані з політиком фірми заробили на схемі 23 мільйони гривень.

Що зміниться

З 1 січня 2020 року запроваджується нова значно спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості. Це дозволить проводити автоматичну оцінку максимально швидко і прискорить процедуру укладання угод з нерухомістю.

12 листопада Рада схвалила за основу законопроєкт, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка", а 5 грудня документ був схвалений у другому читанні.