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      Рада розблокувала підписання закону про ліквідацію схем в оцінці нерухомості

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      Рада розблокувала підписання закону про ліквідацію "майданчиків Яценка" / Getty Images

      Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про ліквідацію скандальних "майданчиків Яценка" – корупційної схеми у сфері реєстрації звітів про оцінку нерухомості.

      За проєкт проголосували лише 7 нардепів – члени фракції "Слуга народу". Тепер документ можуть підписати голова парламенту Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

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      Що таке "майданчики Яценка"

      Авторизовані електронні майданчики, що з'явилися у кінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

      Цей сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. За останніми підрахунками, приблизно за рік з українців на користь майданчиків стягнули понад 700 мільйонів гривень.

      Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком. За деякими даними, пов'язані з політиком фірми заробили на схемі 23 мільйони гривень.

      Що зміниться

      З 1 січня 2020 року запроваджується нова значно спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості. Це дозволить проводити автоматичну оцінку максимально швидко і прискорить процедуру укладання угод з нерухомістю.

      12 листопада Рада схвалила за основу законопроєкт, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка", а 5 грудня документ був схвалений у другому читанні.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Яценко Антон Володимирович Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Гроші
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