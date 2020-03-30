Рада снова соберется на внеочередное заседание: детали

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 30 марта. Парламентарии приняли ряд важных законопроектов, не обошлось и без увольнений. Однако нардепы снова соберутся на внеочередное заседание уже в 16:30.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Депутаты снова рассмотрят следующие вопросы:

назначение на должность министра здравоохранения – Максима Степанова,

назначение на должность министра финансов – Сергея Марченко,

закон о рынке земли,

закон о банках.



Распоряжение спикера парламента / Фото с сайта Верховной Рады

Заметим, что принятие законопроекта о банках, а также о рынке земли является условием получения Украиной новой программы МВФ.

Ранее Зеленский заявил, что после выполнения условий Фонда Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на 1,75 – 2 миллиарда долларов сразу в бюджет страны.

Информацию о внеочередном заседании подтвердил и нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончарук в своем телеграме.

Добавим, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Игоря Уманского с должности главы Минфина. Он проработал на этой должности менее одного месяца.

Без руководителей остались такие ведомства: