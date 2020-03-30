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      Рада снова соберется на внеочередное заседание: детали

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      Верховная Рада вновь соберется на внеочередное заседание / Getty Images

      Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 30 марта. Парламентарии приняли ряд важных законопроектов, не обошлось и без увольнений. Однако нардепы снова соберутся на внеочередное заседание уже в 16:30.

      Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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      Депутаты снова рассмотрят следующие вопросы:

      • назначение на должность министра здравоохранения – Максима Степанова,
      • назначение на должность министра финансов – Сергея Марченко,
      • закон о рынке земли,
      • закон о банках.


      Распоряжение спикера парламента / Фото с сайта Верховной Рады

      Заметим, что принятие законопроекта о банках, а также о рынке земли является условием получения Украиной новой программы МВФ.

      Ранее Зеленский заявил, что после выполнения условий Фонда Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на 1,75 – 2 миллиарда долларов сразу в бюджет страны.

      Информацию о внеочередном заседании подтвердил и нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончарук в своем телеграме.

      Добавим, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Игоря Уманского с должности главы Минфина. Он проработал на этой должности менее одного месяца.

      Без руководителей остались такие ведомства:

      • Министерство здравоохранения;
      • Министерство финансов;
      • Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Верховная Рада Министерство здравоохранения Украины Новости политики Новости Украины Министерство финансов Украины Рынок земли Банки Министерство энергетики и защиты окружающей среды МВФ Бюджет
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