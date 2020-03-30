Рада знов збереться на позачергове засідання: деталі
Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 30 березня. Парламентарі ухвалили низку важливих законопроєктів, не обійшлося і без звільнень. Однак нардепи знову зберуться на позачергове засідання вже о 16:30.
Про це мовиться на сайті Верховної Ради.
Важливо Рада відправила на доопрацювання новий бюджет: коментар Шмигаля
Депутати знову розглянуть наступні питання:
- призначення на посаду міністра охорони здоров'я – Максима Степанова,
- призначення на посаду міністра фінансів – Сергія Марченка,
- закон про ринок землі,
- закон про банки.
Розпорядження спікера парламенту / Фото з сайту Верховної Ради
Зауважимо, що ухвалення законопроєкту про банки, а також про ринок землі є умовою отримання Україною нової програми МВФ.
Раніше Зеленський заявив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.
Інформацію про позачергове засідання підтвердив і нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончарук у своєму телеграмі.
Додамо, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну. Він пропрацював на цій посаді менше одного місяця.
Загалом без очільників залишилися такі відомства:
- Міністерство охорони здоров'я;
- Міністерство фінансів;
- Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Читайте також
-
У Чечні поліція б’є людей без масок трубами, – ЗМІ: відеосьогодні , 13:24
-
Українців, що прилетіли з Балі, не випускають з літака 8 годин: фото, відеосьогодні , 12:16
-
Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофасьогодні , 12:35
-
Рада не збиратиметься на чергові засідання протягом карантинусьогодні , 14:23
-
Світ на карантині: список обмежень та штрафів за кордономсьогодні , 11:59
-
Ми проголосуємо за відставку Ємця, – Кравчуксьогодні , 11:41