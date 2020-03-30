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      Рада знов збереться на позачергове засідання: деталі

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      Верховна Рада знов збереться на позачергове засідання / Getty Images

      Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 30 березня. Парламентарі ухвалили низку важливих законопроєктів, не обійшлося і без звільнень. Однак нардепи знову зберуться на позачергове засідання вже о 16:30.

      Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

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      Депутати знову розглянуть наступні питання:

      • призначення на посаду міністра охорони здоров'я – Максима Степанова,
      • призначення на посаду міністра фінансів – Сергія Марченка,
      • закон про ринок землі,
      • закон про банки.


      Розпорядження спікера парламенту / Фото з сайту Верховної Ради

      Зауважимо, що ухвалення законопроєкту про банки, а також про ринок землі є умовою отримання Україною нової програми МВФ.

      Раніше Зеленський заявив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.

      Інформацію про позачергове засідання підтвердив і нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончарук у своєму телеграмі. 

      Додамо, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну. Він пропрацював на цій посаді менше одного місяця.

      Загалом без очільників залишилися такі відомства:

      • Міністерство охорони здоров'я;
      • Міністерство фінансів;
      • Міністерство енергетики та захисту довкілля.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини політики Новини України Міністерство фінансів України Ринок землі Міністерство охорони здоров’я Банки Верховна Рада Міністерство енергетики та захисту довкілля МВФ Бюджет
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