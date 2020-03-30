Рада знов збереться на позачергове засідання: деталі

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання 30 березня. Парламентарі ухвалили низку важливих законопроєктів, не обійшлося і без звільнень. Однак нардепи знову зберуться на позачергове засідання вже о 16:30.

Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

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Депутати знову розглянуть наступні питання:

призначення на посаду міністра охорони здоров'я – Максима Степанова,

призначення на посаду міністра фінансів – Сергія Марченка,

закон про ринок землі,

закон про банки.



Розпорядження спікера парламенту / Фото з сайту Верховної Ради

Зауважимо, що ухвалення законопроєкту про банки, а також про ринок землі є умовою отримання Україною нової програми МВФ.

Раніше Зеленський заявив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.

Інформацію про позачергове засідання підтвердив і нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончарук у своєму телеграмі.

Додамо, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну. Він пропрацював на цій посаді менше одного місяця.

Загалом без очільників залишилися такі відомства: