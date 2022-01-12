Детали о том, что будет в помощи Украине от США, издание сообщает со ссылкой на несколько собственных источников, как в американском, так и в украинском правительствах.

Ранее США "тихонько" согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи, – CNN

США о дополнительной помощи Украине

Пакет поддержки в размере 200 миллионов долларов утвердили в пределах полномочий президента США Джо Байдена на списание денег, по которым он может оказать помощь находящейся в опасности стране.

В рамках этих денег Украине будут предоставлены стрелковое оружие и боеприпасы, радиолокационные системы и оборудование для кораблей.

Чтобы принять соответствующее решение, лидер США должен поручить госсекретарю и министру обороны выделить из запасов Пентагона определенную помощь. После этого Конгрессу сообщают, что "непредвиденная чрезвычайная ситуация нуждается в немедленной военной помощи".

Однако несколько сотрудников Конгресса рассказали, что не знали о решении оказать Киеву дополнительную поддержку. А услышали об этом только во время недавнего тайного брифинга.

Киев говорит, что его уже проинформировали о помощи

В то же время советник Владимира Зеленского на условиях анонимности рассказал изданию, что Украину "на самом высоком уровне" проинформировали о предстоящей помощи еще в прошлом месяце.

Учитывая, что разведка США предполагает, что Россия может начать вторжение, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы результат,

– отметил украинский чиновник.

По информации издания, в настоящее время оружие из пакета помощи на 200 миллионов долларов еще не поступило в Украину. Кроме того, пока неизвестны и сроки первых поставок.

Обратите внимание! Байден не в первый раз использует свои полномочия по списанию денег. В августе 2021 года перед встречей с Зеленским он обязал США оказать Украине военную помощь на сумму 60 миллионов долларов. Часть этого транша, стрелковое оружие и боеприпасы, прибыли в Украину в прошлом месяце.

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