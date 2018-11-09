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      Радары TruCam на дорогах: сколько нарушений зафиксировали патрульные

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      TruCam
      TruCam / Фото из открытых источников

      В Украине зафиксировали более 5 тысяч нарушений скоростного режима с помощью радаров TruCam за месяц их использования.

      Об этом сообщает Нацполиция.

      Читайте также: На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость

      Они довольны результатом, если учесть, что на всю Украину есть только около 30 радаров. Еще 170 проходят сертификацию, и вскоре их передадут правоохранителям.

      По мере прохождения проверки будет увеличиваться присутствие, мы обязательно будем публикувать и количество и места, где мы используем данные приборы,
      - прозвал первый заместитель начальника депертамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

      Напомним, 8 октября украинская патрульная полиция вернулась к практике измерения скорости транспортных средств с помощью устройств TruCam. Правоохранители опубликовали перечень дорог, на которых будут работать радары.

      Что такое TruCam?
      Это лазерное портативное устройство измерения скорости автомобилей, которое произведено в США. Прибор может измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. TruCam особенный тем, что он оборудован специальной системой шифрования данных. Это означает, что внешнее вмешательство в данные невозможно – инспектор не может самостоятельно изменить или удалить данные, записанные на устройство. Кроме того, устройство содержит специальный счетчик зафиксированных правонарушений. Поэтому можно будет легко проверить, все ли правонарушители были привлечены к ответственности. Устройства TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако тогда не имели должной сертификации.

      Смотрите видео о TruCam:

       

      Теги: Новости Украины Авто Дороги Полиция
      Источник: 24 канал
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